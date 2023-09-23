Ставки по вкладам в России резко выросли: сколько сейчас дают банки и как найти самые выгодные условия

Сейчас есть уникальный шанс сделать из вашего капитала еще больше денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У вас есть деньги? Если да – поздравляем, вы счастливый человек! Не всем так повезло (особенно в наше время).

А еще вам повезло потому, что сейчас есть уникальный шанс сделать из вашего капитала еще больше денег. Ведь всего за месяц ставки по вкладам в российских банках резко подскочили – на 4-5 процентов годовых. Почему? Потому что сработала русская поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло.

ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, ЦЕНЫ!

На несчастье остановимся чуть подробнее.

Минувшим летом в России - какой сюрприз! - ускорился рост цен. В мае-2023 годовая инфляция (в сравнении с последним месяцем весны 2022 года) составляла всего 2,51%. А к сентябрю она взлетела до 5,5%.

Есть две главные причины роста цен.

- Падение рубля

За девять месяцев наша валюта потеряла почти половину своей цены. В начале года доллар стоил 68 рублей, а в августе подпрыгивал выше сотни.

- Высокий спрос на товары и услуги

Если верить Росстату, наши зарплаты растут не по дням, а по часам. По данным ведомства, за первое полугодие доход среднестатистического россиянина вырос на 14%. «Виноват» в этом кадровый голод, который свирепствует на российских предприятиях: по стране шествует импортозамещение, производство всего и вся растет, нужны рабочие руки. А их больше не становится. Поэтому компании вынуждены жестко конкурировать друг с другом за персонал и повышать зарплаты. И поскольку наши с вами доходы растут, мы тратим больше денег на товары и услуги. Когда спрос растет, цены повышаются – таков закон экономики.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Итак, цены полетели вверх, и это очень не понравилось Центробанку. Неконтролируемая инфляция - его главный враг. Поэтому ЦБ расчехлил свое главное оружие против роста цен. И два раза за месяц поднял ключевую ставку. Сначала 15 августа с 8,5% до 12% годовых, а потом и 15 сентября – до 13% годовых.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ дает деньги в долг обычным банкам. Им придется эти деньги возвращать. Соответственно, когда ключевая ставка растет, повышаются ставки по вкладам и кредитам (ведь банкам теперь требуется больше денег).

Вот почему российские банки так резко улучшили условия вкладов – дело в ключевой ставке ЦБ, а вовсе не в массовом приступе внезапной щедрости. Ставки по депозитам выросли тоже два раза: сперва во второй половине августа примерно на 3,5%, потом – после 15 сентября на 1%. Таким образом, если средняя ставка по вкладам в середине лета составляла примерно 7-8 процентов годовых, то теперь подросла до 11-12 процентов.

Кстати, проценты по вкладам повышаются не сразу после роста ключевой ставки. Банкам нужно немного подумать, оглянуться на конкурентов... Но после подъема ключевой ставки ЦБ прошло уже около двух недель. И все (или почти все) банки уже точно определились со своими условиями. Так что можно открывать вклад. Осталось всего ничего: найти лучшую ставку. Но как это сделать?

РЫБА ИЩЕТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ

…А вкладчик – где процент выше. Существуют два основных способа найти самую выгодную ставку.

Способ первый, муторный: перелопатить сайты всех известных вам банков.

Способ второй, быстрый и удобный: воспользоваться специальными сайтами, которые называют агрегаторами. Они автоматически сравнивают условия во всех российских банках и выдают вам лучшие варианты.

С первым способом все понятно: берите блокнот, запасайтесь временем и вперед. А если вы решили воспользоваться вторым способом, вот пошаговый алгоритм поиска самого выгодного вклада.

Шаг 1. Заходим на сайт-агрегатор

А лучше, для верности, – сразу на два-три. Самые популярные агрегаторы, которыми пользуемся мы в отделе экономики: banki.ru, sravni.ru, bankiros.ru, finuslugi.ru.

Агрегаторы помогают подобрать не только депозиты, но и другие финансовые услуги: кредиты, страховки и т. д. Поэтому, открыв сайт, найдите и кликните раздел «Вклады».

Шаг 2. Выбираем нужные параметры

Это ваш город, сумма и срок вклада, возможность пополнения и досрочного снятия и т. д. И сайт выдаст вам самые выгодные варианты, исходя из ваших условий.

Важно: сейчас самые большие проценты банки дают по вкладам на 3-6 месяцев, а также на 3 года.

Шаг 3. Уточняем условия на сайте банка

Агрегатор не безгрешен. Нашли подходящие условия по депозиту – откройте сайт выбранного вами банка и удостоверьтесь, что всё именно так.

Шаг 4. Проверяем, что вклад застрахован

Напомним, вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством. И если у банка отзовут лицензию, потери вам возместят. Но при условии, что банк является участником системы страхования вкладов.

Проверить это можно на сайте Агентства по страхованию вкладов: asv.org.ru. Открываете раздел «банки» и вводите название финансовой организации, которой хотите доверить ваши деньги. Если выбранный вами банк там числится – смело открывайте вклад на сумму до 1,4 млн. Если у вас больше денег, лучше разложить их по разным банкам.

Важно: если у вас в одном банке несколько вкладов, вам возместят максимум 1,4 млн рублей. Если у вас вклады в разных банках, и все они одновременно накроются (ну а вдруг), вам вернут до 1,4 млн рублей на каждый банк. Кстати, проценты тоже застрахованы.

Шаг 5. Открываем вклад

Мы сидим, а денежки идут. Красота!

И ХВАТИТ О ХОРОШЕМ

Кредиты тоже подорожали

Если для открытия вклада сейчас – самое подходящее время, то тем россиянам, которым нужен кредит, мы не завидуем. Ведь процент по кредиту тоже растет вслед за ключевой ставкой ЦБ. Получается, с начала августа займы стали дороже в среднем на 4,5%. Ипотеку сейчас дают в среднем под 15% годовых*, потребкредиты наличными – под 23%. Кошмар.

В Центробанке это тоже понимают. Ведь дорогие кредиты – это тормоз для экономики: люди и компании берут меньше денег в долг, падают инвестиции, в стране продается и покупается меньше товаров, компании теряют прибыль. Поэтому при первом удобном случае ЦБ снизит ключевую ставку. Но когда это случится – большой вопрос. Центробанк мечтает придушить инфляцию до 4% годовых, а такими цифрами пока не пахнет. Наоборот: по прогнозам Минэкономразвития, к концу этого года инфляция разгонится до 7,5%.

- В текущих условиях потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, - заявила в середине сентября Эльвира Набиуллина.

Переводим на русский язык: глава ЦБ предупреждает, что высокие ставки теперь с нами надолго. Это означает раздолье для вкладчиков. И «продолжительный период» жесткого затягивания поясов для любителей жить в кредит.

* Речь про обычную рыночную ипотеку на вторичное жилье. Что касается льготной ипотеки на новостройки, то ставка по ней регулируется государством и она все так же не превышает 8% годовых.

ВАЖНО

Договор дороже денег

Все вышесказанное касается только вновь открываемых вкладов, а также кредитов. Если у вас уже есть депозит или банковский займ, условия по нему не меняются.

ЕСТЬ И ТАКОЕ

Счет побери!

Помимо вкладов, в последнее время практически все банки предлагают такой инструмент, как накопительные счета. Так вот, поаккуратнее с ними.

Ведь что такое классический вклад? Это когда вы положили деньги на некий срок под определенный процент, и на протяжении всего этого периода условия не меняются.

С накопительным счетом все по-другому. Потому что тут каждый банк волен устанавливать свои условия. И подходят банкиры к этому вопросу порой очень творчески.

Например, в одном банке условия такие: первые два месяца ставка будет 12% годовых, а потом упадет до 9%. Или вот уловка, которая встречается в условиях накопительных счетов некоторых банков: процент начисляется на «минимальный дневной остаток в течение месяца». Например, открыли вы накопительный счет 2 октября и положили туда миллион. А по итогам месяца вам не начислят ни копейки. Потому что «минимальный дневной остаток в течение месяца» был зафиксирован 1 октября, когда на вашем счете ничего не было.

Мы не говорим, что накопительные счета невыгодны. Но если вы решите открыть себе такой счет, читайте условия очень внимательно, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что предлагают ТОП-10 банков

Проценты по вкладам

Банк Сайт 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Сбербанк sberbank.ru 9,8% 8,8% 8,18%

ВТБ vtb.ru 10% 9,25% 8,2%

Газпромбанк gazprombank.ru 9,58% 9,97% 8,95%

Альфа-банк alfabank.ru 11% 11% 10,9%

Россельхозбанк rshb.ru 11% 10,5% 9,5%

МКБ mkb.ru 10,5% 10% 9,75%

Открытие open.ru 11% 10,5% 9%

Совкомбанк sovcombank.ru 11,5% 10% 9,4%

Росбанк rosbank.ru 11% 11% 9,5%

Тинькофф tinkoff.ru 8% 9% 8%

Данные с официальных сайтов банков на 21 сентября.

Расчеты предварительные и не являются публичной офертой. Такой процент предлагается, если открывать вклад на 1 млн рублей. Не учитываются программы лояльности и прочие спецпредложения. Ставки могут отличаться при открытии вклада онлайн. Более полные условия (снятие/пополнение, правила досрочного закрытия вклада и т. д.) уточняйте на сайтах. За изменение условий по вкладам «Комсомолка» ответственности не несет.

Налог начислят автоматом

Деньги портят человека. Об этом сказано в Библии и Коране; этому учат нас древние мудрецы и современные психологи. А еще одной из традиционных ценностей россиян, закрепленных специальным президентским указом, является приоритет духовного над материальным.

В общем, вы поняли, к чему мы клоним. Придется раскошелиться.

Налог на доходы по вкладам был введен еще в 2020 году. Однако из-за ковидных проблем в экономике он не успел вступить в силу: действие этой нормы на два года приостановили. Теперь с экономикой и доходами россиян, видимо, все прекрасно. Поэтому закон «разморозили».

Впервые мы заплатим новый сбор в следующем году. Это будет налог с доходов, полученных по вкладам и накопительным счетам за 2023 год. Рассчитывается он по немного мудреной схеме.

В законе прописан так называемый «необлагаемый процентный доход». То есть определенную сумму вы можете получить в виде процентов от банка и не платить с нее ни копейки. А все, что свыше, уже будет обложено по ставке в 13%.

Необлагаемый процентный доход в данном случае рассчитывается так: 1 млн рублей надо умножить на максимальную ключевую ставку ЦБ за 2023 год.

Объясняем на пальцах. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 13%. Допустим, до конца года она не вырастет. В этом случае по итогам 2023 года налогом не будет облагаться процентный доход в 130 тысяч рублей (1 млн рублей * 13%).

Предположим, за 2023 год вы заработаете на вкладах 100 тысяч рублей. В этом случае никаких налогов вам платить не придется, потому что 100 тысяч - это меньше необлагаемого дохода.

Если же вы заработали на вкладах, допустим, 150 тысяч рублей, то надо будет из этой цифры вычесть «необлагаемую» сумму. Получится 20 тысяч рублей. Умножаем 20 000 на 13% и получаем 2600 рублей – именно столько вам и придется заплатить.

А чтобы вы, не дай бог, не ошиблись в расчетах, их сделают за вас. К концу января налоговая получит от всех банков информацию о процентах, выплаченных вкладчикам за 2023 год. Посчитает сумму налога и в конце лета – начале осени выставит счета всем налогоплательщикам. Уведомления появятся в наших личных кабинетах на сайте налоговой и на портале госуслуг. Заплатить нужно будет до 1 декабря 2024 года.