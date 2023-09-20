«Дайте патриотический проект, и он будет работать на благо Родины»: приемный отец Дани Милохина – о планах блогера и его отсрочке от армии

Блогер Милохин пробыл в Москве с 8 по 11 сентября Фото: социальные сети

21-летний блогер Даня Милохин год назад уехал из России в Дубай, но недавно прилетал на Родину.

Милохин рекламирует приложение для знакомств и приезжал для записи рекламного ролика, заодно повидал друзей. Его возращение обернулось скандалом – общественники требуют призвать парня на срочную службу в армию. Несмотря на то, что призыв не начался – появились сообщения, что Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата, но позже оказалось, что в розыскных базах он не числится (по крайней мере пока). Даня Милохин живет в ОАЭ – недавно получил водительские права и катает подружек по Дубаю на дорогом (арендованном) авто. На жизнь зарабатывает концертами в клубах и рекламе.

Милохин навещал семью приемных родителей, когда жил в Москве. Тюленевы забрали Даню в семью, когда ему было 14 лет. Фото: социальные сети

Сам Даня Милохин пока отказывается отвечать на наши вопросы. Приемные родители блогера живут в Анапе. Сайт KP.RU позвонил приемному отцу Милохина – мы узнали у Дмитрия Тюленева о планах Дани и имеет ли он право на отсрочку.

- Дмитрий, когда вы с Даней ездили в военкомат?

- Когда мы ставили его на воинский учет – тогда ездили в военкомат города Темрюк, что в 40 км от нас, от Анапы. Это был 2018 год. Даня поступил в сельскохозяйственный техникум, учился он очно, поэтому тогда получил отсрочку - по учебе. Он прошел медкомиссию: по-моему ему дали категорию годности Б3 <примечание - с такой категорией годности призывают, но не возьмут в элитные войска и в отряды специального назначения>. Дане выдали приписное свидетельство, он отучился и уехал в Москву. Конечно, ему нужно еще раз проходить медкомиссию…

- С 2020 года Даня жил в Москве, за это время приходили ему на ваш домашний адрес повестки из военкомата? Не думали – съездить в военкомат, узнать какая ситуация или отнести справку о его плохом зрении. Вы нам рассказывали, что у него вроде как зрение минус 6,5…

- Повесток не было, но Даня здесь и не прописан. У него по паспорту постоянная регистрация в Оренбурге: там он прописан у своей бабушки. У нас в Анапе у Дани была временная регистрация – так как органы опеки не разрешали его прописывать постоянно, потому что он стоит в Оренбурге на очереди на получение квартиры как детдомовец <они с братом Ильей стоят до 27 лет в очереди>. К примеру, когда Даня купил в Москве автомобиль – то у него были номера оренбургские. Есть или нет у него сейчас временная регистрация в Москве – не знаю…

Милохин хвастается водительскими правами, которые получил недавно в Дубае. Фото: социальные сети

- Сегодня Даня написал в соцсетях, что ему страшно. Какие у него планы, хочет ли он вернуться из Дубая на Родину?

- Закон он не нарушал. Единственное, что нужно сделать – приехать и пройти медкомиссию. Наверное, Даня приедет и пройдет. Но теперь после такой организованной травли – он может просто боится прилетать. Он же пытается показаться, приехал – сразу начали травлю. Полно людей, которые действительно наговорили «всего подряд», но их не трогают. Даня ничего не говорил противозаконного. Обсуждают, что он с другом Артуром Бабичем <блогер родом из Украины, живет в Москве - примечание> в эфире соцсети спел гимн Украины – но сначала они спели гимн России, и только после украинский: хотели показать, что люди разных национальностей, несмотря на политическую ситуацию, дружат. Когда мы с Даней общаемся, то он говорит: «Я люблю свою Родину, с какой стати я должен куда-то уехать…» Дайте ему хороший патриотический проект: и он будет работать на благо Родины. Подростки на него равняются – можно использоваться его потенциал <примечание – у Милохина в Тик Ток 17 миллионов 400 тысяч подписчиков, в запрещенной соцсети – 3 миллиона 200 тысяч, «ВКонтакте» – 1 миллион> в правильном русле, и он будет работать на благо Родины. Через Даню можно заниматься и патриотическим воспитанием нашей молодежи. Его подписчики сейчас не понимают, что происходит – почему с ним так… Надо же понимать, как устроен шоу-бизнес: Даня ногти красил не по собственной инициативе - и яркая внешность, и определенные эпатажные поступки были согласованы с продюсером, прописаны в контракте. Пару лет назад было нормальным приглашать его на экономический форум с накрашенными ногтями, а теперь за это же его травят - Даню просто выставили крайним….