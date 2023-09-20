Степанакерт капитулировал: Кто виноват и что будет дальше с Арменией и Карабахом

Степанакерт капитулировал/ Фото: REUTERS

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО

Когда во вторник, в полдень Баку объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе, лично у меня не было никаких иллюзий по поводу их границ. А когда официальный Ереван прямо сказал, что вмешиваться не собирается, отпали любые сомнения в исходе этих «мероприятий». Азербайджан 30 лет последовательно шел к достижению своей цели и, наконец, может праздновать полную победу. Которая стала возможна не только благодаря военному превосходству.

Повод для нынешних военных действий - номинальный. Азербайджан обвинил армян в укреплении своих позиций в Карабахе, подвозе боеприпасов, увеличении количества техники и минировании, от которого уже пострадали и военные, и гражданские.

Баку в течение суток наносил точечные удары по объектам Армии обороны Нагорного Карабаха, с безопасного расстояния методично выбивая системы ПВО, РЭБ, артиллерию и укрепления армян. К исходу вторника азербайджанцы явно обозначили переход к наземной фазе своих «мероприятий». Зачистке пехотой.

При отсутствии сообщения с большой Арменией и ее нежелании участвовать в конфликте, никаких шансов у Карабаха не было. Да, местные бойцы могли бы драться до последней капли крови - я работал вместе с ними в 2020 году, это настоящие воины. Но без помощи извне, это была бы бойня. Именно поэтому при содействии российских миротворцев (а не Блинкена или Макрона, которым весь вторник звонил Пашинян) было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Степанакерту пришлось пойти на условия, которые можно назвать капитуляцией - вывод техники и полное разоружение. Это означает, что Карабах по факту полностью переходит под контроль и юрисдикцию Азербайджана в качестве одного из регионов.

Фото: REUTERS

КТО ОТРЕКСЯ ОТ АРЦАХА

Почему так произошло? Потому что нынешние власти Армении, судя по всему, решили пожертвовать Арцахом (так сами армяне называют Карабах) ради нового западного пути. Осенью прошлого года премьер Армении Никол Пашинян в Праге подписался под тем, что признает границы Азербайджана 1991 года. Все 86.000 квадратных километров. А это значит - вместе с Карабахом. Тогда он его сдал, а не сейчас. Он не стал торговаться, требуя для региона хотя бы автономии в пределах Азербайджана, хотя бы культурно-административной. Просто взял и продал, возложив ответственность за будущее Карабаха исключительно на Россию.

Ну так и не удивляйся тогда тому, что сегодня его судьбу решали без тебя. Претензии к Москве совершенно неуместны. Возмущенные армяне могут проводить свои акции протеста у посольства Франции или представительства ЕС, которые и подтолкнули Пашиняна к этому решению год назад. Может даже что-то пообещали, да традиционно кинули.

Три года назад, когда армяне проиграли азербайджанцам 44-дневную войну, а Москва остановила бойню и усадила их за стол переговоров, Пашинян отречения от Арцаха не подписывал. А поехал в Европу - и подписал, отрекся.

Получается, что Азербайджан провел операцию на своей земле даже с точки зрения официального Еревана, который сам сдал Арцах вместе с его жителями. Их сегодня эвакуируют, размещают и кормят российские миротворцы. Немногое, что мы можем сделать в этой ситуации.

Фото: REUTERS

ДАЛЬШЕ НА КОНУ - РОССИЙСКАЯ БАЗА И СЮНИК

Мандат российской миссии в регионе истекает в ноябре 2025-го. Что будет дальше, предположить сложно. Возможно, по инициативе одной из сторон, продлен он не будет. За ближайшие два года Баку наверняка интегрирует Карабах в свое государство. Большинство армянского населения при этом регион скорее всего покинет - слишком много крови пролито за 30 лет и слишком мало времени прошло для замирения.

Что будет потом? Аппетиты Азербайджана могут вырасти. И если у власти в Армении будет оставаться человек, который видит будущее страны без России, то алгоритм вполне предсказуем. Русофобские митинги, выдавливание российской военной базы из Гюмри, выход из ОДКБ… Что тогда остановит Баку от желания силой пробить коридор в свой анклав - Нахичевань, который сейчас отрезан от остального Азербайджана Сюникской областью Армении?

Фото: REUTERS

Надежда Пашиняна на защиту Запада, конечно, трогательна. Но, как показывает практика, несостоятельна. И заигрывание с новыми покровителями, находящимися далеко, сулит серьезными проблемами с близкими соседями. Иран, к примеру, не будет в восторге, если в подбрюшье у него окажется военная база США. А вот появление еще одной российской базы — на этот раз в Сюнике - как гаранта целостности Армении - вполне надежная альтернатива. Но это при условии, что власти в Ереване начнут думать не только о своем будущем, а о будущем страны, народа.