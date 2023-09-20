Шойгу осмотрел иранские ракеты и беспилотники в реальном масштабе

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в среду выставку аэрокосмических сил (АКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в среду выставку аэрокосмических сил (АКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, на которой была представлена продукция военно-промышленного комплекса республики.

«Министру показали ракетное вооружение, беспилотные летательные аппараты, а также средства противовоздушной обороны иранского производства стоящее на вооружении аэрокосмических сил республики», - сообщили в Минобороны России.

От российского гостя ничего не утаили, показали как тактические ракетные комплексы, так и баллистические ракеты большой и средней дальности. В экспозиции иранцы нашли место даже для трофейных беспилотников американского производства. Для сравнения: американская техника по ряду параметров уже уступает современным разработкам.

Фото: Минобороны РФ

Напомним, во вторник российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран (ИРА).

«Россия и Иран готовы укрепить безопасность на Ближнем Востоке», - заявил Шойгу во время переговоров с начальником иранского генштаба Мохаммадом Багери, и подчеркнул для СМИ, что «российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень».

Отметим, что Сергей Шойгу был приглашен в Иран еще в июне. А в августе военная делегация Ирана представила на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» национальную экспозицию, где были представлены различные виды беспилотных летательных аппаратов, в том числе новый ударный беспилотник Shahin, а также средства радиоэлектронной борьбы и радиоразведки.

Фото: Минобороны РФ

- Это первый полностью электронный беспилотник производства Ирана, - прокомментировал тогда KP.RU представитель компании AIO. - Аппарат оснащен пятью электронными моторами, может стартовать с крыши дома или палубы катера. Ему не нужна взлетная полоса для разбега. Со скоростью 120 километров в час он может лететь два-три часа, при этом нести 14 килограммов взрывчатки.

Примечательно, что сбросить этот смертельный груз «Шахин» может с высоты в 4 километра. И даже подлетит бесшумно: в небе он не рычит мотороллером, как его бензиновый предок.

В августе на Форум в Россию иранские военные привезли уменьшенные модели беспилотников и ракет. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу смог увидеть и оценить все иранские новинки в реальном масштабе.