Российские войска уничтожили за сутки пять диверсионных групп противника Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны России сообщил об обстановке на участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции: на Донецком направлении в пяти атаках ВСУ потеряло до 175 украинских военнослужащих (лидирует по потерям Клещеевка ставшая для украинских военных очередным Артемовском), на Запорожском уничтожено до 35 украинских военнослужащих, на Краснолиманском до 70, на Южно-Донецком до 135, на Купянском свыше 65, на Херсонском свыше 60.

Кроме 540 наемников киевского режима наши воины ликвидировали на Херсонщине (в районе пункта Казацкое и островов Алешкинский и Переяславский) четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ, в районе Новодонецкое - диверсионно-разведывательную группу 38-й бригады морской пехоты ВСУ, а еще зенитный ракетный комплекс M1097 «Avenger» (США), три артиллерийские системы М777 (США), две американские самоходки М109 «Paladin», польскую самоходку «Krab» и целый склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны.

Нашей армейской авиацией у Нововладимировки был сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины, а также поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ у Петропавловки. Ракетными войсками и артиллерией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах.

Кроме того, на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата наши воины поразили украинский истребитель МиГ-29.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые огнем из стрелкового оружия за сутки перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow», пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и 42 беспилотника ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

475 - самолетов.

249 - вертолетов.

6945 - беспилотных летательных аппаратов.

438 - зенитных ракетных комплексов.

12009 - танков и других боевых бронированных машин.

1152 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

6462 - орудия полевой артиллерии и минометов.

13262 - единицы специальной военной автомобильной техники.