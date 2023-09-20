В Тюменской области открылся современный топливный терминал «Газпром нефти»

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

Объем инвестиций «Газпром нефти» в проект превысил 5,3 млрд рублей.

В открытии высокотехнологичного объекта приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Александр Дюков во время торжественной церемонии напомнил, что для обеспечения российских регионов качественным топливом «Газпром нефть» реализует стратегию комплексного развития своей терминальной инфраструктуры. Такой подход предполагает как строительство новых нефтебаз, так и модернизацию действующих объектов топливно-логистической сети компании.

«На площадке Туринской нефтебазы мы создали фактически новый высокотехнологичный комплекс, отвечающий самым высоким экологическим требованиям и нормам промышленной безопасности. Мощности по перевалке нефтепродуктов при этом были увеличены в два раза. Терминал обеспечит высококачественным моторным топливом клиентов розничных сетей АЗС, промышленные, сельскохозяйственные и социальные предприятия, как Тюменской области, так и соседних Курганской и Свердловской областей», – подчеркнул генеральный директор «Газпром нефти».

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

Новый тюменский терминал оснащен отечественным высокотехнологичным оборудованием. Здесь внедрены самые передовые природоохранные решения и технологии производственной безопасности. Контроль качества моторных топлив на всех логистических этапах функционирования комплекса обеспечивает цифровая система мониторинга «Нефтеконтроль – Газпром нефть». Собственная испытательная лаборатория терминального комплекса осуществляет дополнительный контроль качества нефтепродуктов.

«Развитая сбытовая сеть – это основа обеспечения автомобильным топливом розничных клиентов, промышленных и транспортных предприятий. Ключевая роль в этой логистической топливопроводящей системе отводится непосредственно терминалам. Поэтому важно, чтобы эти объекты в регионах страны были современными и высокотехнологичными. Новый топливный терминал «Газпром нефти» в Тюменской области – отличный пример внедрения таких промышленных технологий и логистических решений», – дал высокую оценку деятельности компании заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Действительно, возможности обновленного комплекса по перевалке нефтепродуктов возросли в два раза – до 600 тысяч тонн. Для приема топлива с железнодорожного транспорта запущена двусторонняя эстакада пропускной способностью до 48 вагонов-цистерн в сутки. Отгрузка топлива в бензовозы осуществляется через систему герметичной подачи топлива. Процесс полностью автоматизирован. В три раза, с часа до 20 минут сокращено время загрузки автоцистерн. Теперь терминал может обслуживать до 90 бензовозов ежедневно.

«Тюменская область – регион с динамично растущим объемом пассажирских и грузовых перевозок. Растёт и количество зарегистрированного автотранспорта. Поэтому важно обеспечить потребителей качественным моторным топливом. Открытый терминал «Туринский» стал одним из крупнейших инвестиционных проектов развития топливной сети в Тюменской области. Этот системообразующий объект обеспечит поставку и хранение значительного объёма топлива в регионе», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор ключевую роль «Газпром нефти» в экономическом развитии региона.

НАША СПРАВКА

Терминальная топливно-логистическая сеть «Газпром нефти» насчитывает в различных регионах России 22 нефтебазы. «Туринский» стал 3-м современным терминальным объектом. Ранее компания ввела в эксплуатацию топливные терминалы «Гладкое» в Ленинградской области и «Нижний Тагил» в Свердловской области.