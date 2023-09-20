Водолазы Росгвардии с катера-амфибии штурмовали диверсантов на Москве-реке

Бойцы спецназа продемонстрировала боевую учебу под водой в условиях ограниченной видимости

Бойцы Центра специального назначения «Витязь» и ОМОН «Зубр» Росгвардии прошли обучение по различным направлениям подводного дела на базе ОМОН на транспорте «Меч».

В ходе учебно-методического сбора бойцы специальных подразделений ведомства отработали навыки водолазных работ, передачу сигналов и предупреждению аварийных происшествий во время спусков под воду.

«В ходе занятий водолазы ведомства сдали нормативы по подводному ориентированию и поиску предметов на грунте различными способами, отработали групповые действия в воде в условиях ограниченной видимости», - прокомментировали кадры боевой учебы в Росгвардии.

Учебно-методический сбор завершился тренировочным штурмом катера условного противника, где вооруженные бандиты устроили свой штаб. Воины использовали при штурме катер-амфибию и водолазное снаряжение, которое позволило им незаметно приблизиться к условному противнику.