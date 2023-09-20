Композитор группы «Мираж» Андрей Литягин планирует создать новый музыкальный проект

Андрей Литягин, фото из личного архива

Песни «Миража» по-прежнему звучат на радио, видеоролики собирают миллионы просмотров, а вечеринки редко обходятся без легендарных хитов. Этим ошеломляющим успехом группа обязана своему создателю и продюсеру. Математик по образованию и композитор по призванию, он с абсолютной точностью смог «вычислить» формулу успеха.

Фирменное звучание группы «Мираж» в 80 –е и 90-е сбивало с толку не только рядовых слушателей, но и маститых музыкантов. Как-то Владимир Холстинин, гитарист и основатель группы «Ария», признался, что когда впервые услышал и увидел «Мираж» по телевидению, то не сразу понял, что это русская группа, на таком высочайшем уровне всё было сделано. Детище Андрея Литягина стало первой российской «Фабрикой звёзд». Практически все бывшие солистки коллектива – Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова, Татьяна Овсиенко – добились известности и славы. Кто-то из солисток и по сей день исполняет песни легендарной группы, что вызывает порой юридические споры между исполнителями и правообладателем.

Как и много лет назад в России, сегодня Андрей Литягин востребован за её пределами и, по его признанию, вынашивает планы создания нового проекта. Музыкальное чутьё, помноженное на талант и колоссальный опыт, гарантируют успех. «Как только на свет появляется что-то модное, созвучное времени, оно сразу получает право на успех, и очень быстрый!» - уверен музыкант.