Записки киевлянки: Готовы ли украинки терять сыновей ради лозунгов из телевизора

Да, совсем выбьют мужиков-то Фото: REUTERS

Киевлянка, переехавшая накануне СВО в российскую глубинку, продолжает наблюдать за людьми и удивляться, насколько родственники из одной семьи меняются, стоит им поселиться на Украине.

К ЛЮДОЕДСТВУ ПРИСПОСОБИЛИСЬ

Позвонила бывшая одноклассница, очень доброжелательная и энергичная женщина, с которой мы к слову, особо не дружили, но я помню ее веселый смех, изумительные ямочки на щеках и первенство в учебе по математике.

- Грустишь? – интересуется моим состоянием Наташа по телефону.

- Грущу - не то слово, - отвечаю, как есть.

- А вот не надо. Давай я тебе про наших украинских родственников расскажу, - решила взбодрить меня с утра. - Двоюродная сестра моя, которая в Киеве жила, точнее в Броварах, после начала СВО практически не брала трубку. А если и брала, то проклинала нас, россиян, всю родню и мою мать, свою тетку, которой под 90.

Тут все понятно, однако история этой семьи – интересная.

- Почему сестра хочет забыть свою родню – не знаю, – откровенно делится своей болью женщина. - Моя мать и ее сестра - родом с Украины, переехали в центральную Россию еще в 1970-е, вернее - мать перетащила сюда свою сестру - мою родную тетку, которая тоже осела в Нечерноземье. Тетка вышла тут замуж, родила двух дочерей - моих двоюродных сестер, которые попали в Суджу (городок в Курской области) по распределению после музучилища. Одна из сестер вышла замуж за украинца и уехала в Киев, а потом они переехали в Бровары, а вторая так и живет в Судже.

Подобных историй множество: все мы жили в одной стране, а после 1991-го оказались про разные стороны.

Фото: EAST NEWS

- Суджа от границы с Украиной всего в 20 километрах! И я за двоюродную сестру страшно переживаю, потому что Суджанский район – один из самых обстреливаемых, - говорит Наташа, и продолжает:

- В Суджу, каждое лето с Украины приезжала киевская родня в гости, с детьми. У моей двоюродной русской сестры – двое детей, и у «хохлушки» – как мы ее называли любя, тоже двое. И вот все четверо детей - украинцы и россияне - росли вместе, ели за одним столом, на речку купаться ходили, переписывались, перезванивались, отдыхали по три месяца каникул одной семьей. Их вообще было не разлить водой и все в Судже считали их родными.

- Сын и дочь моей сестры из Суджи теперь взрослые, живут в Москве, а «хохлушка» наша любимая, из Броваров, осыпав нас всеми какие только есть проклятьями, прошлой весной с детьми уехали на ПМЖ в Канаду. Как им удалось это сделать? Не знаю. Теперь никакой связи у меня с сестрой и ее детьми нет. Контакты она не оставила, - с горечью в голосе делится одноклассница.

- То есть российские родственники с канадскими не пересекутся и даже не помирятся?

- Что тебе сказать? Я когда в гости в Киев ездила, еще до Майдана, листала ради интереса учебники племянников. И меня буквально пот прошибал от прочитанного. Я еще сестре говорила: «Как они такое могут изучать? Мы же – родные люди, а тут - людоедство какое-то». На что сестра отвечала, что к «ползучей украинизации» все давно приспособились. А вообще, мол, украинцам «спасибо» России сказать не за что. После 2014-го я уже в Киеве ни разу не была.

- Наташ, а есть надежда, что вы помиритесь? - автоматически задала я вопрос, который каждый раз задаю самой себе.

- Не знаю... А вот за Суджу и живущую там двоюродную сестру мне сейчас страшно. ВСУ по городу не переставая бьет. Хорошо, хоть дети перебрались в Москву.

Однако бодрая Наталья не велела мне падать духом, пообещав звонить.

Фото: EAST NEWS

И ты сыном готова пожертвовать?

Вспомнила я и знакомую, доктора родом из Липецка. Женщина в 90-е вышла замуж за киевлянина и переехала в украинскую столицу, где работала врачом-кардиологом. Родила в Киеве двоих сыновей.

Еще до начала СВО и незадолго до моего отъезда в Россию рассказывала не без гордости, что ее сыновья – погодки каждое лето ездили в Липецк к бабушке и дедушке, полюбили Россию, никогда не делили эти страны, считая обе абсолютно родными. Женщина призналась, что имела только вид на жительство на Украине и от российского паспорта не отказалась.

Увы, мне пока неизвестна судьба врача из Липецка и ее сыновей, которые по возрасту подлежат мобилизации. Оба закончили Киевский политехнический, и, возможно, их призвали в ВСУ. Живы ли? Где живет теперь она сама? Может, откликнется?

На днях переписывалась с подругой – киевлянкой Леной, и та передала очень интересный диалог, который привожу практически полностью.

«Встретила недавно свою бывшую знакомую, которая пригласила в театр Леси Украинки, где не идут спектакли на русском уже полтора года. После начала СВО театр перешел исключительно на украинский. Идти не хотела, но, поскольку была контрамарка, согласилась составить компанию. После спектакля пошли по домам, поговорили немного, знакомая призналась, что ее сына призвали на днях.

- Он у меня и автомат то в руках ни разу не держал, стрелять не умеет, - причитала всю дорогу немолодая уже женщина. - Может в штаб куда возьмут?

На что приятельница посочувствовала:

- Да, совсем выбьют мужиков-то.

- А что остается делать? - внезапно ответила ей знакомая. И начала сыпать лозунгами из телевизора: - Надо же как-то Украину защищать. Никакую Россию я тут видеть не желаю.

- И ты сыном готова пожертвовать? - укоризненно перебила ее приятельница.

На что ответа не последовало...