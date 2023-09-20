Старшая дочь Константина Эрнста рассказала о своей тяжелой болезни

Александра - человек творческий. Организует собственные фотовыставки, работает креативным продюсером, разрабатывает собственную линию одежды Фото: Соцсети

Константин Эрнст сейчас счастлив в браке с актрисой Софьей Заикой. Супруги растят троих детей. При этом мало кто знает, что в гражданском браке с искусствоведом и театральным критиком Анной Силюнас мужчина впервые стал отцом. На свет появилась девочка, которую назвали Александр. В семилетнем возрасте мама увезла ее в испанскую Валенсию. По окончании школы в 2012 году девушка продолжила обучение в институте искусства, дизайна и архитектуры в Нью-Йорке. О ее жизни было мало то известно, но на днях наследница Эрнста поделилась ужасными подробностями.

Старшая дочь Константина Эрнста рассказала о тяжелой болезни. Последние месяцы она испытывала регулярные боли. Александра Эрнст узнала, что заразилась болезнью Лайма.

Это очень серьезный недуг, тяжело поддается лечению и может за несколько месяцев превратить здорового человека в инвалида. Александра все лето сражалась за свою жизнь и здоровье. Она лежала в больнице Нью-Йорка под капельницами. Болезнь сказалась на всех органах.

Фото: Соцсети

"Слезы и анализы крови, капельницы и букеты цветов, визиты мамы, посещение больницы, храма и бани, чтобы выпотеть дьявола… Регулярные боли и лихорадка… Дни, проведенные в постели со страхом, яростью и пустыми мыслями…", - поделилась Александра.

Сейчас старшая наследница Эрнста идет на поправку. Где она подцепила коварную болезнь, неизвестно. В большинстве случаев ее переносят клещи.

Фото: Соцсети

Александра - человек творческий. Организует собственные фотовыставки, работает креативным продюсером, разрабатывает собственную линию одежды. Она живет в небольшой квартире в Нью-Йорке. Девушка поддерживает теплые отношения с отцом.

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