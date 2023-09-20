Болезни века: излучение Wi-Fi может вызвать у людей аллергию?

Wi-fi нынче повсюду Фото: Анастасия ОСИПОВА

На страничке во ВКонтакте появилась информация о том, что передатчики электромагнитных волн по сети Wi-Fi вызывают у людей аллергию и просто «убивают все живое». Wi-fi нынче повсюду, если он вредит здоровью, это просто недопустимо. «КП» решила разобраться, неужели это правда, в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Принцип работы передающих и принимающих Wi-Fi устройств, таких как роутеры, мобильные телефоны, планшеты и компьютеры, действительно устроен на испускании электромагнитных волн. Правда, это излучение строго регламентируется соответствующими надзирающими государственными ведомствами.

Со стандартами качества можно ознакомиться на примере таких стран, как Новая Зеландия, Канада или Великобритания. В Российской Федерации существует постановление Роспотребнадзора о стандартах и правилах плотности потока энергии в беспроводных сетях, причем эти стандарты являются одними из самых строгих в мире. Так вот, плотность потока энергии на частотах Wi-Fi по российским стандартам не должна превышать 0,1 Вт/кв. м. Причем, в обычных условиях этот показатель в разы или на порядки ниже.

Что же касается якобы причиняемого излучениями Wi-Fi вреда здоровью, то крупный системный научный обзор не показал какой-либо связи между симптомами так называемой непереносимости электромагнитного поля (головная боль, болезненные ощущения в суставах и снижение остроты зрения) и применяемыми стандартизированными и используемыми для передачи информации источниками электромагнитных волн.

Откуда же у некоторых людей могут взяться подобные симптомы? Ученые предполагают, что симптоматические проявления у отдельных пациентов, которые, якобы возникают у них под воздействием передатчиков Wi-Fi, могут быть связаны с так называемым эффектом ноцебо, когда страх предполагаемого вреда для здоровья индуцирует проявления симптомов, связанных с психологической тревожностью. То есть, это так называемая «мнимая болезнь», для которой нет никаких объективных предпосылок и которую провоцирует мнительность самого человека.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.