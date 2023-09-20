Проверить подлинность и срок годности товара теперь можно через «Госуслуги»

Уровень фальсификата в молочной сфере снизился, буквально с января 2022 года по сегодняшний день, с 30 до 4% Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Еще чуть-чуть и вся наша жизнь плавно переместится в портал госуслуг или в его мобильное приложение. И цифровые документы там скоро можно будет предъявлять. Пришел в магазин, понял, что забыл паспорт, а кассир не пробивает пиво. Не беда — можно будет зайти в мобильное приложение «Госуслуги», показать кюар-код оттуда. И все — кассир не нарушил закон, а вы не ушли с пустыми руками.

Но и это еще не весь функционал. С недавнего времени в приложении появилась еще одна полезная опция — проверка продуктов на подлинность. Уже несколько лет в России идет ползучая маркировка.

- С 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах, - поясняют в Минцифры.

Сначала власти тренировались на дорогих или относительно редких товарах (шубах и шинах), а потом взялись за массовый рынок. В частности, стали маркировать лекарства, молочную продукцию и воду. В первую очередь, для того, чтобы обелить эти рынки и гарантировать потребителям, что те покупают проверенный и качественный товар.

- Общий эффект от маркировки к концу 2022 года оценивался дополнительно в 435 миллиардов рублей. Это то, что собрал бюджет, и то, что дополнительно заработали легальные компании. К примеру, уровень фальсификата в молочной сфере снизился, буквально с января 2022 года по сегодняшний день, с 30 до 4%. В десять раз практически. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что молочная отрасль заплатила рекордные налоги в бюджет. Это значит, что она заработала гораздо больше, чем в предыдущие годы, - пояснял в недавнем интервью «КП» Реваз Юсупов, , заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак».

«Комсомолка» решила проверить, как работает новая функция.

- Для начала скачиваю на телефон приложение «Госуслуги». Оно есть в любом магазине мобильных приложений — даже из AppStore его не удалили (только тссс, не говорите Блинкену). Если приложение у вас уже было установлено, нужно его обновить. Тогда новая функция появится.

- Нахожу в правом верхнем углу надпись «госкан». Собственно, все. Можно идти и проверять все товары, на которых есть маркировка в виде кюар-кода (см. «Кстати»).

- Берем товар. Нажимаем на значок «госкан» (для этого нужно дать доступ к камере телефона — это уведомление появится автоматически). И направляем камеру на кюар-код.

- Система тут же выдает информацию. А именно, что это за продукт, проверен ли он и до какого срока годен.

- В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трёх статусов. Зеленый - все в порядке. Серый - товар продан. Если вы его не покупали или есть другие несоответствия в описании, можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак». Красный - товар не прошел проверку на подлинность или система выявила другие нарушения, например истек срок годности.

КСТАТИ

Какие товары можно проверить

- лекарства

- молочную продукцию

- воду

- обувь, шубы и верхнюю одежду

- табак

- товары лёгкой промышленности

- фотоаппараты и лампы-вспышки

- духи и туалетную воду

- БАДы, антисептики и кресла-коляски

- шины и покрышки

Куда жаловаться?

Жалобу можно оставить прямо в приложении. Например, если товар просрочен. А если на товаре из списка нет специальной маркировки, пожаловаться на это можно в приложении «Честный знак». Оно устанавливается отдельно.