Рабочая группа по СВО представила президенту новые предложения по поддержке участников спецоперации

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента Фото: REUTERS

Речь идет о праве бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно; отдельных льготах для участников СВО и их детей при поступлении в учреждения среднего профобразования по аналогии с теми, что действуют сейчас при поступлении в вузы; автоматическом продлении действия паспортов на период военной службы и других. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России».

«Также предлагается наделить работников частных охранных организаций, обеспечивающих физическую защиту объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры, правом противодействия беспилотникам. Необходимо проработать и вопрос о поощрении всех медиков, непосредственно участвующих в оказании первой медпомощи участникам, а кроме того, организовать централизованную выдачу удостоверений участника боевых действий в филиалах фонда «Защитники Отечества», - рассказал Андрей Турчак.

Политик добавил, что по итогам августа зафиксировано снижение числа обращений по непредставлению отпусков мобилизованным, проблемам с банками и отсрочкам по здоровью.

При этом рабочая группа по СВО получает много обращений о сложностях с оформлением статуса участника боевых действий.

«Среди других проблем, с которыми к нам обращаются – получение отсрочек по уходу за иждивенцами, выплат и льгот семьям участников СВО, социальная адаптация мобилизованных», - пояснил Андрей Турчак.

Также он напомнил, что за прошедший месяц рабочая группа внесла в Госдуму законопроект о присвоении статуса «социальный предприниматель» организациям, которые будут трудоустраивать ветеранов боевых действий. Также внесен законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства участников СВО, погибших или получивших увечье в зоне спецоперации.

Напомним, в весеннюю сессию через Госдуму и Совет Федерации одобрены и переданы на подпись президенту десятки законов, инициированных «Единой Россией» и рабочей группой по СВО, которые касались поддержки фронта и социальной защиты участников спецоперации и их семей.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.