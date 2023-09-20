Нефтяные концерны, супермаркеты, футбольные клубы: чем владеет азербайджанская и армянская элита России

Президент Crocus Group Арас Агаларов с сыном Эмином Фото: Иван ВИСЛОВ

Армяно-азербайджанский конфликт, который с новой силой разгорелся на днях в Нагорном Карабахе, многими россиянами воспринимается очень болезненно. Ведь и армяне, и азербайджанцы нам одинаково близки. Миллионы представителей этих народов живут в России среди нас – строят бизнес, занимаются творчеством. Сегодня «Комсомолка» вспоминает самые яркие имена.

Азербайджан

По данным последней переписи населения, в России проживает около 500 тысяч азербайджанцев. Еще не менее 450–500 тысяч азербайджанцев пребывают в стране временно – стоят на миграционном учете, чтобы легально работать или учиться в России. В сумме получается не меньше миллиона. Но реальные цифры, скорее всего, выше. Вот лишь самые успешные и известные в нашей стране азербайджанцы, имена которых у всех на слуху.

Вагит Алекперов

Его называют главным нефтяным магнатом России. Алекперов является основным акционером крупнейшей частной нефтяной компании России - «Лукойл». На сегодняшний день бизнесмен занимает 6-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes, его состояние насчитывает $ 20,5 млрд.

Родился Алекперов в Баку в семье нефтяника. В 1990 году он стал заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР. В результате объединения трех крупных российских нефтедобывающих предприятий был создан нефтяной концерн «Лукойл». После приватизации в 1993 году Алекперов стал его крупнейшим акционером и президентом. С поста президента «Лукойла» он ушел в 2022 году, попав под персональные санкции.

В 2013 году он завещал весь свой пакет акций «Лукойла» сыну Юсуфу.

Зарах Илиев и Год Нисанов

Этих бизнесменов азербайджанского происхождения называют «королями российской недвижимости». Столичные девелоперы Илиев и Нисанов – уроженцы села Красная Слобода недалеко от Баку - удерживают твердые позиции в рейтинге Forbes. Председатель совета директоров ООО «Площадь Европы» Илиев располагает состоянием в $ 2,9 млрд. Такое же состояние и у его бизнес-партнера Нисанова. Они владеют Капитал Группой «Киевская площадь», которой принадлежит значительная доля коммерческой недвижимости в Москве. Например, торговый центр «Европейский», автомобильный торговый центр «Москва», агрокластер «Фуд Сити», гастрокварталы «Депо Лесная» и «Депо Три вокзала» и др.

Год Нисанов

Арас Агаларов

Президент Crocus Group Арас Агаларов обладает состоянием в $ 1,2 млрд. Он родился в Баку, учился в Москве, где и занялся бизнесом – экспортом русских сувениров и импортом компьютерной техники. Сейчас компания Crocus Group владеет крупнейшим выставочным центром Crocus Expo площадью более 1 млн кв. м.

Агаларов поддерживает тесные связи с руководством Азербайджана, а его сын Эмин (певец Emin) был женат на дочери президента республики Лейле Алиевой.

Тимур Родригез

Настоящее имя известного российского шоумена - Тимур Керимов. Его отец – азербайджанец, хотя сам Тимур родился в России – а именно, в городе Пенза. Тимур заявил о себе как актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен, участник популярных телепроектов КВН, Comedy Club, «Один в один!», «Ледниковый период» и многих других.

Гусейн Гасанов

Один из самых популярных блогеров России, у него больше десятка миллионов подписчиков на разных платформах. Помимо блога он занимается музыкой, ресторанным бизнесом, развивает свой бренд одежды GG Brands. По некоторым оценкам, его ежемесячный заработок может составлять 18 млн рублей. До списка Forbes, конечно, не дотягивает, но все равно впечатляет.

Другие известные азербайджанцы, живущие в России

Полад Бюль-Бюль Оглы (Мамедов). Легендарный советский певец, ныне посол Азербайджана в России.

Александр Самедов. Российский футболист. Играл в составе «Локомотива», «Спартака», «Динамо». Как игрок сборной России участвовал в чемпионатах Европы и мира.

Александр Самедов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эмин Агаларов (певец Emin). Музыкант и предприниматель, сын миллиардера Араса Агаларова. С 2014 года он также занимает пост вице-президента концерна Crocus Group.

Ирада Зейналова. Известная российская телеведущая, журналист, член академии Российского телевидения.

Бахтияр Алиев (больше известен как Bahh Tee). Автор и исполнитель песен. Стал одним из первых российских артистов, получивших известность через социальные сети.

Наиля Аскер-Заде. Телеведущая, лауреат премии ТЭФИ. Родилась и выросла в Баку.

Братья Рауф и Фаик Мирзоевы. Популярный музыкальный дуэт братьев.

Армения

По данным последней переписи населения, которая проводилась в 2020 году, армянами себя назвали 950 тысяч граждан России. Кроме того, в России живут около 500 тысяч граждан Армении. А Союз армян России оценивал диаспору в 2,5 млн человек. Большинство из них проживают на юге страны – в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области. Кстати, в самой Армении живет ненамного больше людей – около 3 млн.

Сергей Галицкий

Да-да, владелец футбольного клуба «Краснодар» и основатель супермаркетов «Магнит» имеет армянские корни, хотя родился он в Сочи и армянского языка не знает. Но его фамилия при рождении – Арутюнян. Галицким он стал, взяв фамилию супруги.

Его состояние насчитывает сейчас 3,2 млрд долларов. В 2018 году он продал 29% своих акций «Магнита» банку ВТБ, оставив себе долю в 3%. Сейчас Галицкий занимается инвестициями и развитием футбольного клуба.

Сергей Галицкий Фото: Борис КУДРЯВОВ

Самвел Карапетян

Президент группы компаний «Ташир». Состояние – 2,7 млрд долларов.

Свою компанию Карапетян назвал в честь родного городка. Направления бизнеса группы «Ташир» — недвижимость, строительство, финансы, строительные материалы, рестораны. Кроме того, «Ташир» строит в Москве транспортно-пересадочные узлы, например, «Выхино». Бизнесмен поддерживает деловые связи со своей родиной. В частности, в группу «Ташир» входит компания «Электрические сети Армении».

Артем Хачатрян

Член совета директоров и один из основателей сети магазинов Fix Price. Сейчас его состояние насчитывает $ 2,1 млрд. Кроме того, Хачатрян является основателем сети магазинов «Копейка».

Альберт Авдолян

Родился Альберт Авдолян в Краснодаре. Является одновременно гражданином России, Армении и Мальты. Состояние председателя совета директоров Угольной компании ЭЛСИ, которая управляет угольными активами в Сибири и на Дальнем Востоке, составляет на данный момент $ 2,2 млрд. В 2022 году предприятия УК ЭЛСИ добыли почти 45 млн тонн угля.

В 2007 году Альберт Авдолян вместе с партнером Сергеем Адоньевым учредили телекоммуникационную компанию «Скартел». В 2008 году компания первой в России запустила беспроводной доступ в Интернет по технологии WiMAX под брендом Yota. А в 2011 году компания стала первым оператором LTE в России (LTE - стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов).

Рубен Варданян

Состояние Варданяна, по версии Forbes, в 2021 году оценивалось в $ 1 млрд. Родился будущий бизнесмен в Ереване. Он учился в МГУ, и именно в Москве начал заниматься бизнесом, окончив экономический факультет. Варданян является основателем инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», управляющей активами состоятельных людей. В 2006 году вместе с партнерами он учредил Московскую школу управления «Сколково», и был ее президентом до 2011 года.

В 2022 году Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства, передал свои российские активы партнерам и переехал в Нагорный Карабах, где стал главой правительства непризнанной республики. В феврале 2023-го покинул этот пост под давлением Азербайджана.

Сергей и Николай Саркисовы

Братья являются владельцами одной из крупнейших страховых компаний России «РЕСО-Гарантия». Состояние – по $ 850 млн у каждого. Сами бизнесмены уже давно живут большей частью во Франции или в Монако. Сергей Саркисов вкладывает деньги в кинопроекты. Саркисовы родились в Москве, но считают себя выходцами из Нагорного Карабаха.

Другие известные армяне, живущие в России

Дмитрий Харатьян. Известный артист только на четверть является армянином, но при получении первого советского паспорта настоял на том, чтобы в графу «национальность» было вписано «армянин».

Дмитрий Харатьян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений Петросян. Легендарный эстрадный комик родился в армяно-еврейской семье в Азербайджане. Его отец-армянин преподавал математику в пединституте. А в Москву будущий артист переехал после школы.

Карен Шахназаров. Кинорежиссер, сценарист, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм». Родился в Краснодаре. Происходит из аристократического армянского рода князей Мелик-Шахназарянов, которые правили армянской провинцией Варанда в Нагорном Карабахе в Средние века.

Карен Шахназаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Галустян. Актер и шоумен родился в Сочи в армянской семье. В апреле 2023 года оформил гражданство Армении.

Ирина Аллегрова. Певица родилась в семье заслуженного артиста Азербайджанской ССР и РСФСР, армянина по происхождению Александра Аллегрова, который еще в юные годы официально поменял свою фамилию Саркисов на Аллегров.

Авраам Руссо. Настоящее имя певца Абрахам Ипджян. Родился он в Сирии в армянской семье. Жил во Франции, а в Москву переехал в 1999-м году.

Алексей Чумаков. У известного российского музыканта и телеведущего тоже есть армянские корни. Армянкой родом из Нагорного Карабаха была его мама Лилия Аванесовна. Она работала врачом-физиотерапевтом.