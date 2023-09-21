Анджей Дуда, президент Польши, сравнил Украину с утопающим, который тянет остальных на дно Фото: REUTERS

На Краснолиманском направлении били нацистов-спецназовцев

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки «Центр» сообщил, что российские подразделения неслабо приложились по спецназовцам «Азова», (запрещенного в России). Савчук заявил РИА Новостям: «На Краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества авиация и артиллерии ударила по штурмовым группам 67-й мехбригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов». По данным российского полковника, потери противника на данном направлении превысили полсотни боевиков, подбили и боевую бронемашину. Наши силы ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а бомбардировочная авиация подавила четыре командно-наблюдательных пункта в районах Торского и Серебрянки. Не то наблюдаете, не теми командуете.

В низовьях Днепра топят диверсантов

В минувшие сутки бойцы группировки «Днепр» вычислили и уничтожили в Херсонской области лодку с четырьмя украинскими диверсантами и 120-мм миномет ВСУ, вместе с боекомплектом. На каховском направлении ликвидировано место временной дислокации подразделения ВСУ, выведены из строя три автомобиля, а в островной зоне уничтожена позиция ВСУ. Ранее стало известно, что ВС России подавили пункт управления БПЛА в Херсонской области.

Элитная десантная бригада ВСУ под Работино несет страшные потери

На направлении Работино — Вербовое ВС России разбили 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Командир подразделения разведки с позывным Бекас сообщил RT, что бронемашины 82-й ОДШБ почти не подкатывались к переднему краю, поскольку им «сразу наносилось огневое поражение». Ежедневно ВСУ несут тут потери до 100—150 человек, а за спинами штурмовиков ВСУ стоят заградотряды. Ситуация для националистов усугубляется проблемами с ротацией, нехваткой боеприпасов и трудностями с разминированием. А вместо тяжёлой техники ВСУ пытаются использовать на данном участке пикапы и американские бронеавтомобили HMMWV, но почти сразу после перехода в атаку эта техника поражается огнём артиллерии ВС России. Потери несут не только подразделения 82-й ОДШБ и 47-й ОМБр «Магура», но и «резервные» 116-я и 118-я механизированные бригады. Уходят в «небесный» резерв.

Российские системы РЭБ ослепляют украинские истребители

Российские станции радиоэлектронной борьбы «вырубают электронику» украинских истребителей и штурмовиков. Из-за этого тем приходится возвращаться на свои аэродромы, не выполнив боевую задачу. Боевые самолеты незалежной вынуждены возвращаться на базы по наземным ориентирам, поскольку российские РЭБ выводят из строя навигационные системы и МиГ-29, и Су-24 и Су-25 украинских военно-воздушных сил. Нелегко быть в небе котом Базилио.

НАТО обеспокоено дырами в украинской системе ПВО

Йенс Столтенберг, генсек североатлантического альянса, с тревогой сообщил, что Киеву срочно нужны и новые системы противовоздушной обороны, и запчасти для вооружений, поставленных для ВСУ ранее. Агентство Reuters приводит слова этого нордического руководителя НАТО: «Возникла острая потребность в средствах ПВО, а также в боеприпасах, обслуживании и запасных частях для украинской армии». Столтенберг констатирует, что членам альянса надо быть готовым к «длительному пути» в вопросе поддержки Украины и оружием, и финансами. Легких дорог никто не обещал, не каждый генсек дотянет до финала.

Урсула пообещала Киеву миллион

Блондинка Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, убеждена, что Евросоюз все-таки успеет поставить ранее обещанный Киеву миллион боеприпасов до начала февраля 2024-го. По уверениям Урсулы, Европа здорово подстегнула свой военно-промышленный комплекс для достижения столь высокой цели. Глава ЕК рассыпалась в уверениях: «Я уверена в этом. Мы очень сильно наращиваем промышленность, военно-промышленную базу. Мы делаем все, что в наших силах…". А вот министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече глав оборонных ведомств в Толедо обмолвился, что Украина получила от организации только 226 тысяч боеприпасов из миллиона обещанных, и дальнейшие поставки двигаются медленно. Даже хотят закупать патроны и снаряды в третьих странах. Это вы про Израиль и Южную Корею? Так они же вас уже послали...

Обвиненного в госизмене депутата лишили должности в Раде

Нестора Шуфрича, обвиненного СБУ в госизмене, лишили кресла главы комитета по свободе слова Верховной Рады. Другой депутат, Ярослав Железняк, написал в своем ТГ-канале: «Решили пока убрать Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова. Без ликвидации комитета. Вместо него сейчас и.о. предкомитета будет Евгений Брагар». При том в комитете, помимо Брагара, остается всего один депутат — Сергей Швец. Самого Шуфрича на два месяца закрыли в СИЗО по решению Печерского райсуда Киева. Интересно они живут: свободы слова нет, а комитет по свободе слова есть — из двух человек...

Дуда сравнил Украину с опасным утопающим

Анджей Дуда, президент Польши, сравнил соседнюю страну с утопающим, который тянет остальных на дно. Слова своего лидера приводит «Польское агентство печати»: «Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину... Это напоминает ситуацию между Польшей и Украиной». Дуда также отметил, что вряд ли сможет встретиться с Зеленским в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Очень обидело Варшаву то, что Киев подал иск в ВТО на фоне аграрного скандала из-за нежелания соседей принимать украинское зерно. Такие действия киевского режима в сельскохозяйственном секторе снижают желание поляков и дальше оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Ну не странно ли: не хотят утираться и улыбаться, когда в них плюют?

Число раненых в госпиталях Харькова резко выросло

Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что в госпиталях Харькова число тяжелых «трехсотых» серьезно возросло за последнее время. Эксперт заявил: «За истекшие сутки в харьковских госпиталях отмечается резкий всплеск поступления тяжелораненых бойцов. Во многих лечебных заведениях не хватает койко-мест». Большая часть пациентов — с позиций, находящихся южнее Купянска. Ранения - последствия ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ в данном районе. Луше сдаваться — целее будете.

Канберра поддержит иск Киева в суде в Гааге

Пенни Вонг, глава МИДа Австралии, сообщила, что ее страна примкнет к группе государств, поддерживающих иск Киева к Москве в Международном суде ООН в Гааге. Генеральный солиситор Стивен Донахью выступит от имени Австралийского Содружества на этапе предварительного рассмотрения иска Украины. В нем говорится о «нарушении Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Киевский режим отвергает геноцид в Донбассе, который послужил одной из причин признания Россией ДНР и ЛНР и проведения СВО. Геноцида «не было»? Расскажите это не в Гааге, а родным сотен убитых украинской армией детей и стариков Донбасса.

Барнаульский отравитель сядет за измену

Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю сообщила, что жителю Барнаула предъявлено обвинение в покушении на госизмену и теракт. 42-летний гражданин России через соцсети вышел на украинских силовиков, стал выражать готовность поддержки ВСУ. И в качестве доказательства отравил воду для мобилизованных военнослужащих. Он снял процесс на видео и направил его представителям Украины, которые занимаются вербовкой граждан России для организации терактов. Лучше бы сам выпил яду.

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