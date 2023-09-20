Овдовевшая Диана Гурцкая сделала полное скорби признание: "Преодолевая тишину и боль"

Диана Гурцкая обратилась к умершему мужу Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Диана Гурцкая тяжело переживает смерть мужа Петра Кучеренко. Все в доме певицы напоминает о нем. В день годовщины их венчания артистка обратилась к супругу с пронзительным признанием.

Диана Гурцкая летом похоронила мужа Петра Кучеренко. На прощании с супругом, который упокоился на Троекуровском кладбище, артистка еле стояла на ногах и выглядела совершенно потерянной. Она ни дала ни одного комментария о семейной трагедии.

А спустя четыре месяца оставила полное боли сообщение. Артистка рассказала, что ровно 18 лет назад обвенчалась.

"Мы сказали друг другу «да» перед Богом. Оно продолжает звучать, преодолевая время, пространство, преодолевая тишину и боль. Четыре месяца как тебя нет рядом. Сложно принять это, сложно жить", - написала она в блоге.

Она отметила, что никогда не сможет смириться и поверить, что любимого нет рядом. "Что больше не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу: «Как твои дела». Никогда - страшное слово", - добавила женщина.

Диана ежедневно благодарит супруга за то счастье, которое он подарил, и за сына Костю. "Буду любить тебя всегда. Всегда. И точно знаю, что где-то глубоко в этой тишине все еще звучит твой голос", - резюмировала она.

От этих слов у поклонников звезды слезы. Народ скорбит вместе с Гурцкая. "Дианочка, не могу найти ни одного слова утешения. Прошу только, не сдавайся, деточка", "Адская щемящая боль в сердце и слезы… Нет сил и слов... Боль", Дай Бог сил вам с Костей", "Любовь вечна, пусть ваша любовь поддерживает вас по жизни", "Помоги Вам Господь",- пишут фанаты.