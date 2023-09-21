Последние новости о ситуации вокруг Нагорного Карабаха на 21 сентября 2023 года: Чем закончились учения с США и как действовали миротворцы

Наши миротворцы эвакуировали две тысячи карабахцев Фото: REUTERS

Переговоры лидеров России и Азербайджана не предполагаются.

20 сентября Владимир Путин переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе и её урегулирование. Отвечая на вопрос, не готовится ли такой разговор и с президентом Азербайджана, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: "Пока нет". "Контакты продолжаются на рабочем уровне, при необходимости такой разговор, конечно же, тоже сможет состояться", - добавил он.

Омбудсмен Армении сообщил о 200 пострадавших

В Ереване 20 сентября сообщили, что в Нагорном Карабахе после возобновления боев в числе пострадавших значится более 200 человек. По информации армянской стороны, за два дня погибли 32 человека. Такие данные привела омбудсмен Армении Анаит Манасян.

На учениях США и Армении кризис в Карабахе не отразился

Военные США завершили совместные учения с Арменией 20 сентября. Так и планировалось изначально. На проведение этих маневров "антитеррористическая операция" Баку в Нагорном Карабахе, по утверждению американцев, не отразилась никак. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского командования, в 10-дневных учениях Eagle Partner 2023 с участием 85 американских солдат и 175 армянских бойцов не произошло никаких изменений: «Мы знали, что они проводят операции, но не считали, что есть какой-то риск для наших солдат, и поэтому они оставались там на время учений». Маневры с бойцами США проводились на базе учебного центра «Зар». Среди целей: повышение слаженности подразделений, участвующих в миротворческих миссиях, обмен опытом по ряду областей. Обменялись, расцеловались?

Наши миротворцы эвакуировали две тысячи карабахцев

Минобороны России сообщило, что российский миротворческий контингент двое суток эвакуировал мирное населения Нагорного Карабаха из самых опасных районов и оказывал медпомощь пострадавшим. Число эвакуированных превысило две тысячи, из них — 1049 детей. Все размещены в местах временного проживания, у всех есть горячее питание. «На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня», — сообщается в пресс-релизе Минобороны.

Российские миротворцы в контакте со всеми сторонами

Наши миротворцы тесно контактируют со всеми участниками конфликта в Нагорном Карабахе - армянской и азербайджанской сторонами, а также представителями Карабаха. В Минобороны РФ так и отметили: "Командование российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха". Увы, 20 сентября стало известно, что при выполнении задач по спасению оказавшихся под огнём местных жителей машина с российскими миротворцами попала под обстрел из стрелкового оружия, экипаж погиб.

В Карабахе погиб мэр города Мартуни

Мэр карабахского городка Мартуни Азнавур Сарьян погиб во время боя с ВС Азербайджана. Об этом сообщил армянский портал 24News.am.

Достигнута договоренность о приостановке операции в Карабахе

Антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе была приостановлена в среду, 20 мая, в 13:00. По данным Минобороны Азербайджана, поводом к перемирию стало то, что представители армянского населения региона обратились к Баку через российских миротворцев. Операцию приостановили при выполнении таких условий: армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. 21 сентября переговоры продолжатся.

Самолеты "Аэрофлота" над Карабахом не летают

Маршруты авиарейсов группы "Аэрофлот" не проходят над территорией (читай - в небе) Нагорного Карабаха. Вот что сообщили журналистам в пресс-службе компании: "Маршруты рейсов Аэрофлота не проходят над территорией Нагорного Карабаха" . Ранее авиакомпания KLM из Нидерландов отменила 5 рейсов в азиатский регион, проходившие над данными территориями.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад пытается отвлечь Россию от СВО на конфликт в Карабахе (подробнее)