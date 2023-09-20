Герой спецоперации «Z» старший сержант Верхоглядов стал глазами «бога войны»

Старший лейтенант Станислав Моисеенков и старший сержант Дмитрий Верхоглядов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Недорубленный лес опять вырастает».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ТРИ БЕСПИЛОТНИКА

Старший лейтенант Станислав Моисеенков

«Действуя в составе зенитного ракетного комплекса, старший лейтенант Станислав Моисеенков прикрывал обороняющиеся российские войска от атак противника с воздуха. В ходе наступления украинские боевики вели интенсивный обстрел позиций российских подразделений. Расчет Моисеенкова, применяя технические средства комплекса, обнаружил БПЛА противника, который вел разведку позиций обороняющихся российских подразделений. Прицельным огнем расчета ЗРК Моисеенкова БПЛА был сбит. Оперативно сменив позицию расчет под командованием Станислава продолжил защищать группировку от воздушных объектов врага. Вскоре был обнаружен еще один разведывательный БПЛА, который также оперативно был сбит. Не теряя ни минуты Станислав скомандовал расчету сменить позицию. Через несколько минут по позиции зенитчиков был нанес артиллерийский удар. Грамотные и оперативные действия старшего лейтенанта Станислава Моисеенкова не позволили противнику уничтожить российский ЗРК. За время боя расчет старшего лейтенанта Моисеенкова уничтожил 3 БПЛА противника».

ВЫДАВИЛ ПРОТИВНИКА С ПОЗИЦИЙ

Старший матрос Станислав Баранов

«Старший матрос Станислав Баранов выполнял боевую задачу по охране и обороне огневой позиции мотострелкового подразделения в качестве наблюдателя за обстановкой. Противник неоднократно предпринимал попытки контратаковать наши подразделения. В результате передачи координат целей для нанесения авиационных и артиллерийских ударов, а также в результате грамотных действий старшего матроса Станислава Баранова, уничтожались склады с боеприпасами, минометные расчеты, автомобильная и бронетехника, а также большое количество живой силы украинских националистов. Благодаря грамотным действиям матроса Баранова удалось нанести существенное поражение живой силе и технике противника, в результате чего врагу пришлось оставить занимаемые позиции».

Старший матрос Станислав Баранов

СТАЛ ГЛАЗАМИ «БОГА ВОЙНЫ»

Старший сержант Дмитрий Верхоглядов

«Находясь на наблюдательном пункте под массированным артиллерийским обстрелом старший сержант Верхоглядов корректировал огонь артиллерии. В ходе боя Дмитрий обнаружил и обеспечил поражение нескольких автомобилей противника, осуществлявших переброску штурмовых подразделений украинских боевиков к переднему краю. Благодаря грамотным действиям и оперативной корректировке огня артиллерийских подразделений, техника противника была уничтожена.

Продолжая вести наблюдение, Дмитрий обнаружил подкрепления противника, разворачивающиеся для перехода в атаку. Действуя мужественно и решительно, старший сержант Верхоглядов передал координаты на командный пункт. Огнем артиллерии подкрепление врага было уничтожено. Смелые и профессиональные действия старшего сержанта Дмитрия Верхоглядова позволили российским войскам сорвать наступление врага на данном направлении».