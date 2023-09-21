Дает мало денег и препятствует общению с детьми: Муцениеце высказала претензии к Прилучному

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Агата Муцениеце и Павел Прилучный после расставания не сразу смогли наладить отношения. Но теперь бывшие супруги нормально общаются и совместно воспитывают сына Тимофея и дочь Мию. Правда, иногда случаются недоразумения, которые выводят Агату из себя. О них она рассказала в своем влоге «Честные будни» на YouTube.

Летом Мия и Тимофей вместе с отцом отправились в отпуск на Мальдивы. Дети наслаждались отдыхом на шикарной вилле в компании Павла, его новой жены Зепюр Брутян и маленького братика Микаэля. Агата не видела сына и дочку полтора месяца и очень соскучилась по ним. Разлуку омрачил тот факт, что актриса никак не могла связаться с наследниками. Муцениеце эмоционально посетовала, что редко разговаривала с детьми во время их каникул из-за постоянных проблем со связью. При этом актриса намекнула, что ее бывший муж препятствовал ее общению с ними.

«Это какой-то кошмар! Больше не буду отдавать их на полтора месяца. Поняла, что такой график не годится. А самый прикол в том, что… все-таки отец у них — холодец. Они так редко на связи! У них то денег нет на телефоне, то Интернет им не подключат, то телефоны забирают и дают планшеты… С ними тяжело выйти на связь, когда отец их забирает. Для меня это какой-то прикол. Как будто специально все делает, чтобы я переживала, нервничала. Надеюсь, что не специально, а стечение обстоятельств. Но мы же знаем, если показалось - значит не показалось», - сообщила Муцениеце.

Дети отдыхали на Мальдивах в компании отца, его новой жены Зепюр Брутян, маленького братика Микаэля и бабушки - мамы Прилучного. Фото: соцсети.

Еще одну претензию актриса высказала по поводу размера алиментов. Не обращаясь конкретно к Павлу, Агата порассуждала о мужчинах, которые экономят на своих детях.

«Хочу дать совет мужчинам, которые разводятся. Дорогие мужчины, если у вас остались детки от первого брака, знайте, когда вы платите за школу и рюкзаки, алименты в полном их размере, а не сто тысяч в месяц… никого не имею ввиду, просто говорю… - тут Агата выдержала многозначительную паузу. - В общем, знайте, что если вы платите за школу, то платите за своего ребенка. Когда вы отказываетесь, то делаете плохо не матери, а ребенку. Запомните, если вы даете деньги, то даете их не на шубы, а на то, чтобы ваши детки чувствовали себя хорошо. Все! Это никак не связано с отношениями. Поэтому, дорогие мужья, будьте благоразумны. Не ведите себя как свиньи. Если вы будете хорошими, может быть, бывшие задумаются: „Какого хорошего мужчину я потеряла!“, а не будут каждый раз убеждаться, что вы дерьмо».

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. В прошлом году актер снова женился – на актрисе Зепюр Брутян. Сын Тимофей и дочка Мия от брака с Муценице смогли подружиться с мачехой и, по уверениям Прилучного, отлично с ней ладят. По этому поводу Агата тоже поиронизировала в соцсетях. Отвечая на вопрос подписчицы, актриса отметила, что ее не слишком беспокоит то, что Зепюр часто выкладывает фото и видео с ее детьми.

- У каждого свое самоутверждение. Я вот в купальнике танцую. Кто-то моих детей все время выкладывает, и, как мы поняли, хорошо с ними ладит, - подчеркнула Агата.