Макар выгуливает велосипед, как большую собаку

Макару уже три года, но из-за врожденного сбоя в организме моторное развитие заторможено, и ходить мальчик научился совсем недавно. Фото: Личный архив

Макар очень любит свой новенький велосипед, хотя пока не может на нем кататься - ноги не слушаются. Мальчик просто восхищенно на него смотрит. А выходя на прогулку, смиренно толкает велик перед собой, "выгуливая" его, как большого пса. Макару уже три года, но из-за врожденного сбоя в организме моторное развитие заторможено, и ходить мальчик научился совсем недавно. Да и сидеть стал всего год назад. До сих пор плохо держит равновесие. Не может сам присесть и встать, подняться по лестнице без опоры. Но боже, как он хочет всему этому научиться!

- Мальчишка в сотой степени! - смеется мама. - Едва встал на ноги, и уже с детской площадки его не выудишь. Ходит шатаясь, но уже вовсю пытается бегать! Детей завидит и рвется дружить, общаться, играть…

Макар очень умный парень, обожает книжки, игры. Он все понимает, но отвечает только жестами. Из-за болезни нормально говорить у него тоже до сих пор не получается.

Виной всему редкое генетическое нарушение: спонтанная мутация хромосомы. Из-за этого у Макара и с сердцем проблемы, и с щитовидной железой, и с мочевыделительной системой, а также у него дисплазия тазобедренных суставов и задержка моторного развития. Все это очень мешает мальчику жить и развиваться. И все это можно победить, если регулярно проходить курсы реабилитации. Родители стараются изо всех сил:

- Если бы не курсы массажей, на ноги Макар бы не встал – вздыхает мама. - Если бы не логопед, даже лепетать бы не начал. Доктора говорят: ключ к успеху - регулярность занятий. Мы стараемся, но реабилитация - это очень дорого.

Стоимость курса реабилитации — 237 550 рублей. Семье с тремя детьми трудно найти такую сумму. Пожалуйста, помогите им справиться!

Поддержать Макара вы можете, отправив СМС на короткий номер 4640 с суммой: например, 500.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

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Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование на лечение Бабаева Макара

Телефон благотворительного фонда тяжелобольных детей «Линия жизни»: +7 (499) 500-14-15, info@life-line.ru.