«Перевели в общую палату!»: 63-летний Игорь Николаев пришел в себя после операции на сердце

Вот уже несколько дней 63-летний композитор Игорь Николаев лежит в больнице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже несколько дней 63-летний композитор Игорь Николаев лежит в больнице.

- К врачам Игорь пришел сам. В феврале медики поставили ему стенты. А сейчас снова боли в сердце начали беспокоить, он решил, что пришло время стенты поменять, - рассказывает KP.RU друг Игоря Николаева. - Сделали стентирование, но оказалось, что у Игоря поражены несколько сосудов. В таких случаях необходимо коронарное шунтирование.

Операция прошла успешно, но родных пока к нему не пускали. Сегодня Игоря переведут из реанимации в общую палату. Он уже пришел в себя, уже шутит. Врачи говорят, что, как минимум, недели две Игорю ещё лежать в больнице. Ну, а концерты придется отменить на полгода точно. Сейчас будет реабилитация после операции, нужен отдых, - говорят друзья маэстро.

Напомним, подобные проблемы с сердцем были и у ближайшей подруги Николаева Аллы Пугачёвой, которая сейчас живет с семьей в Израиле.

Алла Борисовна тоже перенесла серию стентирований и коронарное шунтирование. Говорят, артистка на связи с семьей Николаева, внимательно следит за новостями о его здоровье. Мол, если нужны деньги и врачи, говорите, помогу.

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