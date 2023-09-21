Во Франции полиция арестовала 14-летнего школьника за нападки на трансгендера

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, арест был произведен «в соответствии с политикой борьбы с оскорбительным поведением»/ Фото: REUTERS

14-летний ученик одной из школ пригорода Парижа Альфортвилля был арестован прямо во время занятия после жалобы на преследование трансгендера, недавно сменившего пол с мужского на женский. Как пишет The Guardian, несмотря на широкую поддержку французским правительством подавления притеснений, этот шаг разозлил многих учеников и родителей школы.

Все началось с того, что 15-летняя ученица написала в соцсетях, что после смены пола сталкивается с травлей в соцсетях со стороны молодого парня из соседней школы. После того, как подросток начал писать угрозы убийством, родители трансгендера обратились в полицию. На следующий день решено было задержать автора агрессивных писем.

– Директриса постучалась в дверь и сказала, что идет полицейская операция, – подтвердил 14-летний школьник, ставший свидетелем ареста. – Затем зашли офицеры и схватили моего одноклассника за руки, надев на него наручники.

Новость об аресте разнеслась как молния, но реакция школьной общины была разнообразной. Некоторые ученики и родители выразили недовольство, считая, что это можно было сделать и после уроков.

– Он всего лишь несовершеннолетний подросток. Это действительно ненормально, и я против случившегося, – посетовала Ламия, мать арестованного мальчика.

Представитель французского профсоюза образования Дидье Жорж добавил, что, хотя процедура ареста была полностью соблюдена, он не рекомендует такое «вмешательство».

– Здравый смысл подсказывает мне, что такие аресты не должны производиться в классе, даже если они полностью оправданы, – подчеркнул Жорж.

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, арест был произведен «в соответствии с политикой борьбы с оскорбительным поведением» и направлен на то, чтобы послать «очень сильный сигнал» издевающимся над школьниками.

– Именно так мы и покончим с этой чумой и защитим наших детей, – подытожил Веран.

Столь оперативная операция французских полицейских объясняется недавним указом министра образования Габриэля Атталя, призвавшего незамедлительно пресекать проявления ненависти в учебных заведениях. Это решение было принято после трагического инцидента в начале сентября в другом пригороде Парижа Пуасси, где 15-летний Николя совершил самоубийство через день после того, как ученики вернулись на занятия с летних каникул.

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