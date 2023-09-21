В Госдуме предложили жестче штрафовать и безальтернативно выдворять мигрантов

Депутаты обсудят законопроект, который позволит выдворять мигрантов за любые административные нарушения закона Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня за административные правонарушения мигранты чаще платят небольшие штрафы. Авторы нового федерального законопроекта (депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и председателем Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексеем Диденко) предлагают сделать выдворение мигрантов-нарушителей безальтернативной мерой. Вернее сначала брать с них крупный штраф (за нелегальное положение с иностранца до 500 000 руб., а с работодателя - 1000 000 руб.), а вот потом применять принудительное выдворение из страны. Безальтернативное.

Согласно проекту документы выдворять мигрантов планируется за: нарушение правил пересечения границы, работу без патента, не по профессии указанной в патенте, за пределами региона регистрации, при нарушении миграционных правил или медосвидетельствования.

Причиной таких радикальных мер стала растущая преступность среди приезжих, которым становится все труднее найти себе работу. Согласно пояснительно записке к законопроекту, по данным МВД России преступность среди мигрантов (в России находится около 5,9 миллиона человек) за последние три года выросла на 25 процентов! При этом значительная часть приезжих не заинтересована в легализации своего нахождения в стране, не учит язык, нарушает требования и законы, формирует теневой рынок экономики, занимает все возможные ниши криминала и при этом ежегодно отправляет домой более 11,4 млрд. долларов.

- Нелегальная миграция снижает уровень национальной безопасности и препятствует эффективному экономическому развитию страны, - отмечают авторы документа.

Пока законопроект не нашел поддержки в правительстве.

В официальном отзыве заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко пишет, что законотворцы не привели данные, которые подтверждают, что существующие административные меры недостаточны, да и вообще не ясно, во сколько обойдутся такие меры по безальтернативной высылке.

А ведь сколько было раньше идей по выпуску электронных паспортов мигрантов, по их тотальной биометрии (фамилии и паспорта они ведь меняют как перчатки), по предложениям брать с мигрантов страховую сумму (пусть сами оплачивают себе дорогу домой в случае нарушений), на случай депортации, которую он может вернуть при выезде, а также других полезных проектов. Что же стало со всеми этими замечательными проектами?!

Вчера, во время оперативного совещания Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что только в текущем году иностранцами уже совершено порядка 25 тысяч преступлений, а 1200 уголовных дел в отношении приезжих направлено в суды.

«Наблюдается увеличение на треть тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов, в их числе 157 убийств и 63 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Возросло количество преступлений против половой неприкосновенности: изнасилований – на 11%, насильственных действий сексуального характера – на 12%», - перечислил Бастрыкин.

Кроме всего этого, во время совещания СК России выяснилось, что мигранты стали активно продавать наркотики детям и развращать школьниц в социальных сетях. Среди подростков ищут кандидатур для фиктивных браков...

Глава СК России поручил создать следственные группы по борьбе с нелегальной миграцией.