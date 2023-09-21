Почему так много людей болеют этой осенью: врачи объяснили небывалый всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом

Педиатр Тимаков объяснил резкий подъем заболеваемости изменением картины вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как рассказала в эфире телеканала «Россия-1» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на сегодняшний день в Москве доминирует риновирус, он составляет 74% из всех случаев заболевания. 20% - ковид. И менее одного процента – грипп. Он только приходит в столичный регион.

Анастасия Ракова также отметила, в этом году сезон вирусов пришел намного позже – обычно рост заболеваемости начинается еще с августа, в этом году резкий подъем начался только в сентябре. Иммунная прослойка еще не сформировалась, поэтому и наблюдается такой резкий подъем. Ежедневно в Москве ОРВИ заболевает примерно 25 тысяч человек, это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным НИИ гриппа в 35 регионах России уже превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20%. Это Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Красноярск, Курск, Мурманск, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Сыктывкар, Томск, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Чита, Якутск.

- В целом, это нормальная ситуация – у нас всегда случается всплеск заболеваемости, начиная с последней недели августа, когда дети возвращаются в город, и в первые недели сентября, - говорит главврач клиники «Лидер Медицина», к.м.н., педиатр Евгений Тимаков. – Почему такой резкий подъем именно в этом году – потому что картина вирусов другая. Если в прошлом году доминировал РС-вирус, который в меньшей степени влияет на взрослых и опасен больше маленьким детям, то в этом году никого не щадят риновирусы. Они одинаково поражают и детей, и взрослых, поэтому и пошел рост заболеваемости. Риновирусы вызывают самые «банальные» простудные симптомы – насморк, чихание, першение в горле, кашель. Температура бывает редко. Но все зависит от состояния организма. У кого-то будет небольшая заложенность, он пойдет на работе, пару раз чихнув в транспорте и попутно заразив десятки людей. А вот из этих людей кто-то заболеет уже серьёзнее – с температурой, мышечной и головной болью и прочими «радостями».

Риновирусы неплохо живут на поверхностях (поручнях в транспорте или на тележках в магазине, а также одежде, если на них начихать или накашлять). Размножаются в основном в верхних дыхательных путях. Инкубационный период болезни в среднем 3-4 дня.

Поэтому меры профилактики самые простые, испытанные в пандемию ковида:

* обязательно мыть руки, когда приходите с улицы, а также важно умыть лицо, прочистить (а лучше прополоскать) нос.

* На улице старайтесь не прикасаться к слизистым (глазам, носу) руками.

* Много гуляйте – риск заразиться на улице минимальный, а вот в помещениях – высокий. Заодно насытите кровь кислородом, повысите иммунитет.

* Если идете в общественные места, где ожидается много заболевших, надевайте маску.

- Именно эти меры спасали нас во время пандемии от гриппа и ОРВИ, - напоминает Евгений Тимаков. – Если помните, в 2019-2021 годах сезонного роста заболеваемости просто не было – так хорошо работали простые правила гигиены.

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