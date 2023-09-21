Дым был, но не от удара по военной базе: проверяем, что за видео выставили проукраинские СМИ

Дым от пожара в лесу выставили как последствия взрыва по военной базе. Фото: Александр КОЦ

20 сентября проукраинский телеграм-канал опубликовал видео взрыва. В сопровождающем тексте говорилось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по военной базе России в Севастополе. Называлось конкретное время и место. ТОлько подтверждений этот факт не нашел. «Комсомольская правда» разбиралась, действительно ли был нанесен удар и что за дым на видео. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В проукраинским СМИ сообщили, что в районе села Верхнесадовое под Севастополем был нанесен удар около 13 часов дня 20 сентября. Авторы выдержали паузу и чуть позднее сделали уточнение - якобы стратком ВСУ заявил, что был поражен командный пункт Черноморского флота России.

На самом деле никаких разрушений на военной базе не зафиксировано. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев возле населенных пунктов были обезврежены вражеские беспилотники:

- В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом.

Позже Михаил Развожаев заявил, что службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. А дым, который видно на Северной стороне, - результат пожара в лесу на границе Севастополя и Бахчисарайского района, возникшего из-за возгорания травы.

Добавим, что в ночь с 20 на 21 сентября удалось пресечь попытку атаки беспилотниками самолетного типа. 19 штук были уничтожены над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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