В Минобороны России заявили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности.
Фото: REUTERS
В Минобороны России заявили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.
В это время украинские каналы демонстрируют разрушенные общежития где провели свою последнюю ночь иностранные наемники.
«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант прокомментировал потери ВСУ на основных участках боевого соприкосновения за минувшие сутки: на Запорожском направлении в двух атаках уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Донецком свыше 300, на Купянском до 20, на Краснолиманском более 75, на Южно-Донецком до 110, на Херсонском более 45.
Кроме 600 наемников киевского режима наши воины ликвидировали на острове Переяславский украинскую диверсионно-разведывательную группу 126-й бригады территориальной обороны, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley», три артиллерийские системы М777 (США), орудие М119 (США), польскую самоходку «Krab», американскую 155 мм М109 «Paladin», а также множество другой военной техники и вооружений.
За сутки армейской авиацией в Калиново Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, ракетными войсками и артиллерией группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах.
Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые сбили пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 75 беспилотников ВСУ.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
475 - самолетов.
249 - вертолетов.
7020 - беспилотных летательных аппаратов.
438 - зенитных ракетных комплексов.
12016 - танков и других боевых бронированных машин.
1154 - боевые машины реактивных систем залпового огня.
6473 - орудия полевой артиллерии и минометов.
13281 - единица специальной военной автомобильной техники.
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