Проверяем, на самом ли деле продукты с определенным уровнем pH не дадут заразиться коронавирусом

Информация о целебности некоторых продуктов в корне ложна, поскольку у вируса нет никакого pH-уровня. Фото: Мария ЛЕНЦ

С ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в сети вновь стали мелькать разнообразные сообщения о том, как лучше защитить себя от вируса. Среди самых популярных оказалась информация, что, якобы, существует ряд продуктов, например, лимон, чеснок, манго, авокадо, мандарины, которые могут помочь организму человека в борьбе с коронавирусом. «КП» решила разобраться, где правда, в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

ЧТО ТАКОЕ УРОВЕНЬ pH И ЕСТЬ ЛИ ОН У ВИРУСА?

На вопрос «КП» действительно ли уровень pH в продуктах питания может каким-либо образом повлиять на коронавирус SARS-CoV-2, доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов ответил, что данная информация в корне ложна, поскольку у вируса нет никакого pH-уровня. Вирус – это частица, а употребление продуктов с разной кислотно-щелочной средой (показатели как раз и измеряются в уровне pH) никак не может повлиять на защиту от коронавирусной инфекции.

Важно отметить, что показатели рН — это то, что применимо к раствору на водной основе, а к вирусу — нет. Строго говоря, показатель рН – это число атомов водорода в определенном растворе. Если он равен 7, то это нейтральная среда, если от 0 до 6,9, то это кислая среда, от 7,1 до 14 – щелочная.

Кроме того, диета не может изменить pH крови, клеток или тканей, а уровни pH для отдельных продуктов, показанные в распространяемых в сети сообщении, не соответствуют действительности. pH лимона, например, не равен 9,9, а равен двум.

ПОЧЕМУ ТОГДА ПИТАНИЕ ВАЖНО ДЛЯ РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ?

В целом, нет никаких доказательств того, что продукты питания могут даже влиять на уровень pH крови, клеток или тканей, не говоря уже о лечении вирусных инфекций. Например, Британская ассоциация диетологов еще в самый разгар пандемии новой коронавирусной инфекции вынесла вердикт о том, что никакая еда или пищевые добавки не могут предотвратить заражение COVID-19.

При этом витамины нам действительно важны для нормального здоровья, иммунитета и выработки в организме энергии. Так Всемирная организация здравоохранения призывает к сбалансированному питанию для поддержания работы иммунной системы.

Здоровое и разнообразное питание подразумевает то, что в продуктах есть такие питательные элементы, как медь, фолиевая кислота, железо, цинк, селен и витамины А, В6, В12, С и D, которые участвуют в поддержании нормальной иммунной функции.

ЧТО ПОМОГАЕТ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Защититься от ковида помогут такие меры, как

- ношение масок в общественном транспорте и многолюдных местах,

- соблюдение правил личной гигиены и регулярное мытье рук, если мытье рук недоступно, то подойдут санитайзеры с высоким содержанием спирта (от 60% общего объема состава),

- соблюдение социальной дистанции,

- при проявлении признаков недомогания стоит остаться дома и обратиться к врачу.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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