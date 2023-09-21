Производители и пользователи статистики – точки соприкосновения

Фото: Статкомитет СНГ

Руководители и специалисты статистических служб, представители органов власти, международных организаций, высших учебных заведений, экспертного и бизнес-сообществ обсудили развитие статистики в странах СНГ и перспективные направления работы на Международном форуме производителей и пользователей статистики, который прошел в середине сентября в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

В рамках обсуждения реализации проекта «Развитие статистики Содружества Независимых Государств» на 2024 – 2025 годы, включая направления работы по обеспечению сопоставимости статистической методологии в СНГ, председатель Статкомитета СНГ Константин Лайкам анонсировал скорое представление проекта Правительству РФ.

«Совет руководителей статистических служб государств-участников СНГ поддержал проект Программы развития статистики СНГ на 2024-2025 годы, разработанный Статкомитетом СНГ совместно с Росстатом, теперь он будет представлен Правительству России», - сказал Константин Лайкам.

Быстроразвивающаяся цифровизация порождает новые вызовы, современная статистика в эпоху динамичных глобальных изменений должна тщательно фиксировать новые явления, быть достоверной и оперативной. Поэтому подготовленный проект поможет сблизить применяемую методологию в СНГ и создать единую информационную базу. Он охватывает 17 направлений работы по обеспечению сопоставимости статистической методологии в регионе Содружества. Из них можно выделить четыре основные:

• развитие методологии статистики и внедрение современных международных стандартов

• цифровизация отрасли и создание международного хаба статистических данных и метаданных

• укрепление статистического сообщества и расширение сотрудничества

• развитие статистического потенциала Статкомитета СНГ

«Все современные процессы требуют оперативного анализа и разработки адекватных решений. Главное в статистике – практическая ценность, которая позволяет выработать подходы для дальнейшего развития как отдельных сфер, так и государства в целом. Сегодня статистика является одной из немногих отраслей, где развит по-настоящему эффективный и всеобъемлющий подход», – сказал заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов.

Тренды, на которых акцентировали внимание участники Форума, включают: реинжиниринг информационных систем, цифровую трансформацию, совершенствование технологии развития статистики на современном этапе, интеграцию в науку и образование, разработку компетенций современных статистиков, модернизацию профессионального образования и подготовку кадров.

Фото: Статкомитет СНГ

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Форум объединил 200 участников из 17 стран, из них более 120 делегатов – в офлайн-формате, спикеры представили более 40 докладов. Главной темой стало совершенствование статистического производства – анализ современных вызовов и варианты решения имеющихся задач представили профильные организации из России, стран СНГ, Лаоса, Мексики, Сербии, Кореи. Стратегическую значимость статистических данных отметили не только производители статистики, но и пользователи.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Михаил Мыскин, директор Департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ: «Данные национальных статистических служб – ключевое информационное поле, на основе которого мы формируем и предоставляем сведения. Совместные проекты, реализуемые странами СНГ, помогут выработать два основных направления работы: развитие статистики с точки зрения сбора, хранения и доступности информации, а также совершенствование методологии, качества и оперативности».

Алексей Корабельников, вице-губернатор Санкт Петербурга: «Надежные статистические данные жизненно необходимы для принятия эффективных управленческих решений – в целях оперативного информирования, реализации решений государственной политики, разработки документов стратегического планирования социально-экономического развития. Этот Форум, несомненно, внесет вклад в дальнейшую работу по повышению эффективности статистического производства с использованием цифровых технологий. При этом, ускоряя производственные процессы, мы не должны забывать о качестве статистики. Важно, что специальное внимание на Форуме уделено разработке хаба международной статистики на пространстве Содружества Независимых Государств».

КСТАТИ

На полях Форума состоялось 67-ое заседание Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ, на котором обсуждались вопросы реализации проекта «Развитие статистики Содружества Независимых Государств» на 2024 – 2025 годы и расширения международного сотрудничества.

Как отметил председатель Совета и руководитель Росстата Сергей Галкин, статистика должна в полной мере удовлетворять потребности пользователей в актуальной информации, и делать это эффективно. «Вызов, который перед нами стоит – быть быстрее и надежнее, предоставлять именно те данные, которые управленчески ценны для бизнеса, общества и государства», – отметил глава Совета.

Справка «КП»: Международный Форум производителей и пользователей статистики был организован в рамках проекта «Развитие статистики СНГ» под эгидой Межгосударственного статистического комитета СНГ. В форуме приняли участие руководители национальных статистических служб, органов власти, представители международных организаций, экспертного и бизнес-сообществ стран СНГ. Форум стал площадкой для диалога производителей и пользователей статистики по вопросам повышения эффективности сбора данных для более полного удовлетворения современных потребностей пользователей.