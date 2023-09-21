«Росатом» заглянул в послезавтра

В работе форума участвуют специалисты из 70 стран мира. Фото: пресс-служба Росатома.

Об этом сообщил сегодня на открытии Международного молодежного ядерного форума Obninsk NEW Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Интерес к форуму, организованному при поддержке Госкорпорации «Росатом», оказался чрезвычайно высок. Игнорируя жесткий санкционный режим в отношении России, на его площадке собрались более 500 экспертов, молодых ученых и специалистов из более чем 70 стран. Главные темы для обсуждения – устойчивое развитие отрасли с учётом стоящих перед ней глобальных вызовов, перспективы развития ядерной и смежной наук, создание новой системы подготовки и управления карьерой отраслевых специалистов.

По словам Михаила Мишустина, Международный научно-образовательный центр имеет все шансы стать точкой притяжения для одаренной молодежи со всего мира: «Именно от молодежи зависит будущее мировой атомной промышленности. … Центр поможет осуществлять подготовку специалистов высокого класса, востребованных в отраслях экономики, и позволит обеспечить технологический суверенитет России в области новых научных ядерных разработок».

«Атомная промышленность выросла из науки, то для ее дальнейшего развития и создания устойчивого будущего, крайне важны тщательно подготовленные специалисты, - продолжил мысль премьер-министра генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. - При поддержке Президента России мы создаем глобальный кластер ядерного образования. И именно молодежь должна определять, каким должно быть образование завтрашнего и послезавтрашнего дня». И, заглядывая в будущее, пообещал, что «создание и развитие центра международного ядерного образования «Обнинск Тех» с участием всех заинтересованных сторон из стран-партнеров позволит нашей стране в горизонте 2030 года занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования».

Иностранные гости обратили внимание участников форума еще и на то, что атомная энергетика – часть экологически чистого энергобаланса, символ декарбонизации. «Во всем мире у людей должен быть доступ к чистой энергии. Образование – ключевой компонент, способствующий формированию прочной основы для понимания важности ядерных технологий», - заявила генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон.

Форум продолжит свою работу до 23 сентября. В его рамках прозвучат доклады о результатах новейших исследований в области ядерной физики, Молодежная научно-техническая конференция имени Е.П. Славского, лаборатория инноваций, а также образовательные, спортивные и культурные мероприятия.

Наша справка:

Международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех» создаётся на базе опорного вуза Росатома НИЯУ МИФИ для воспитания технологической элиты за счет объединения усилий высшей школы, ведущих научных организаций и бизнеса. Он станет хабом по развитию современных образовательных технологий, экспозицией экспортно ориентированных продуктов российских высокотехнологичных компаний, площадкой для проведения конгрессов, выставок, международных школ. Идея и концепция создания Центра уже получила поддержку от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Это далеко не первый из крупных образовательных проектов «Росатома»: корпорация и её дочерние предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.