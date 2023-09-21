Более половины россиян впускают газовщиков только если их застают дома

51% россиян открывают дверь газовщикам только тогда, когда те застают их дома, не выделяя для этого специальное время Фото: "КП" Архив

Соблюдение правил безопасности в собственном доме - гарантия того, что очередной взрыв газа не произойдёт в вашем жилище. Когда в подмосковной Балашихе взрыв газа унёс жизни семерых человек, KP.RU решил узнать у подписчиков, как часто они впускают в свои квартиры специалистов-газовщиков для проверки труб, клапанов, кранов и прочего, и оказалось, что больше половины респондентов не уделяют этому должного внимания.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Выяснилось, что 51% россиян открывают дверь газовщикам только тогда, когда те застают их дома, не выделяя для этого специальное время. При этом только 28% подходят к проблеме с максимальным вниманием - всегда впускают газовые службы, или даже вызывают их самостоятельно, если те не приходят.

Впрочем, совсем запущенных случаев тоже очень мало. Оказалось, что только 3% респондентов никогда никого не впускают в свою квартиру, а ещё 5% заявили, что когда приходят газовщики - их, как правило, не бывает дома. Интересен и процент тех, к кому, по их словам, никто никогда не приходил. Таких набралось 13%.

Ранее KP.RU собрал большой материал о том, почему в наших многоэтажных домах происходят трагедии, наподобие случившейся в Балашихе. Мы перечислили три главные причины взрыва газа, и рассказали что следует делать, чтобы избежать повторения катастрофы уже в вашем доме.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,6 тысячи человек.