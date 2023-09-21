Датского художника обязали вернуть музею $70 тысяч за инсталляцию «Бери деньги и беги»

Суд Копенгагена постановил, что датский художник, отправивший Музею современного искусства Кунстен в Ольборге два пустых холста под названием «Бери деньги и беги», должен вернуть предоставленные ему $70 тысяч долларов. Фото: REUTERS

Суд Копенгагена постановил, что датский художник, отправивший Музею современного искусства Кунстен в Ольборге два пустых холста под названием «Бери деньги и беги», должен вернуть предоставленные ему $70 тысяч долларов. Предполагалось, что эти деньги будут использованы Йенсом Хаанингом в создании инсталляции. В 2007 и 2010 годах художник представил публике две свои работы «Средний годовой доход в Австрии» и «Средний годовой доход в Дании», где на холстах были закреплены евро и датские кроны - сумма равнялась доходу среднестатистического европейца.

Кунстен обратился к Хаанингу с просьбой создать для музея аналогичную работу и отправили ему 532 549 крон, включая расходы и гонорар. Но художник отправил только пустые полотна, которые были представлены на выставке с сентября 2021 по январь 2022 годов. Тогда музей сравнил инсталляции Хаанинга с работами Бэнкси и Бьёрна Норгаарда.

«Даже отсутствие денег в произведении имеет денежную ценность, когда оно обозначено как искусство, и, таким образом, показывает, что ценность денег является абстрактной величиной», - говорилось в описании к «Бери деньги и беги».

Но когда выставка завершилась, Хаанинг не вернул полученные деньги, после чего музей подал иск. В документах, направленных в суд, было указано, что согласно контракту, художник должен был вернуть после выставки полученные средства. Но Хаанинг заявил, что не собирается возвращать деньги.

Впрочем, суд пошел навстречу художнику и позволил ему удержать около $6 тысяч в качестве компенсации за участие его работ в выставке.

- Две пустые рамки на самом деле являются концепцией. Поэтому важнее, чем отсутствие денег, то, что я взял их, - сказал Хаанинг, согласившись, что не выполнил первоначальную договоренность. - Вас просят показать работы десяти- и двенадцатилетней давности, но у вас внезапно появляется идея получше.