Казахстан развивает взаимовыгодное сотрудничество с Астраханской областью

Фото: Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев посетил Астраханскую область. В ходе встречи дипломата с губернатором региона Игорем Бабушкиным обсуждались вопросы промышленной кооперации, сотрудничество в сфере инвестиций и логистики, судостроении и туризме. Как отметил посол, духовным мостом между Казахстаном и Астраханской областью являются местные казахи – второй по численности этнос в регионе и самая крупная казахская община в России. Он выразил признательность руководству области и жителям за всестороннюю поддержку соотечественников в укреплении их духовных связей с исторической родиной, в сохранении языка и культуры, в увековечении памяти казахских культурных деятелей. Об этом же Даурен Абаев говорил с представителями местных казахских общественных объединений.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

«Ближайший сосед и стратегический партнёр»

Во время рабочей встречи с губернатором посол Казахстана уделил особое внимание приграничным торгово-экономическим связям с учётом приближающегося Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Костанае. Стороны отметили позитивную динамику взаимной торговли. Это не удивительно – Республика Казахстан является одним из основных партнёров Астраханской области: в первом полугодии 2023 года товарооборот между ними вырос втрое. При этом по итогам 2022 года объём приграничной торговли Казахстана и российского региона вырос на 50% по сравнению с 2021-м. «Это хороший показатель, но есть потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота. Для нашего региона Казахстан – ближайший сосед и стратегический партнёр», – цитирует пресс-служба областной администрации слова губернатора.

В свою очередь Даурен Абаев отметил заинтересованность Казахстана в совместном развитии промышленной кооперации, логистики, транспорта, туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества. Особый акцент посол Казахстана сделал на развитии международного транспортного коридора «Север – Юг».

А для наращивания взаимодействия Астраханской области и Казахстана имеются резервы. В частности, обсуждается создание Центра приграничной торговли.

Интенсивно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимная гастрольная деятельность. На рубеже августа и сентября казахстанские исполнители приняли участие в масштабном Международном фестивале классического искусства «Каспийские сезоны–2023» в Астрахани. В день прибытия в Астрахань посол Казахстана посетил концерт Оркестра народных инструментов «Нарын» из Атырау, осмотрел мавзолей Курмангазы Сагырбаева в селе Алтынжар – классика инструментальной музыки, занимающего особое место в казахской культуре, и Региональный культурный центр его имени. Этот центр был открыт в 2005 году, он стал важным туристическим объектом области, который ежегодно принимает тысячи гостей.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

Укрепление добрососедства

Ещё одним направлением культурно-гуманитарного сотрудничества является образовательная сфера. В ходе встречи с ректором Астраханского государственного технического университета (АГТУ) Александром Неваленным Даурен Абаев поблагодарил российского учёного за подготовку специалистов для Казахстана. С казахстанскими студентами АГТУ посол обсудил аспекты их учёбы в России.

Так же посол Казахстана принял участие в VIII Каспийском медиафоруме. В своём выступлении на церемонии открытия Даурен Абаев назвал как никогда актуальной тематику форума – «Общественная дипломатия и социальные медиа как факторы сближения народов».

«Укрепление добрососедства зиждется не только на усилиях дипломатов и политиков, но главным образом на живом диалоге между простыми людьми, культурными, образовательными, научными, деловыми сообществами и кругами», – подчеркнул посол Казахстана. Он призвал уделять пристальное внимание качеству информационной среды и формировать культуру коммуникаций в медиапространстве на принципах взаимного уважения и ответственности.

На полях Каспийского медиафорума состоялась встреча Даурена Абаева с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэллой Черкесовой. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в медиасфере и обмена опытом между представителями средств массовой информации двух стран. Как заметила Бэлла Черкесова, в современном мире способов получить доступ к информации становится всё больше, и это повышает конкуренцию в медийной среде. При этом наблюдается рост интереса к новостному контенту, что характерно для периодов политических и экономических потрясений.

В свою очередь участвовавший в форуме руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что в Казахстане русскоязычные интернет-СМИ читают 52% граждан, и положение русского языка «разительно отличается в положительную сторону» по сравнению с другими странами Каспийского региона.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

«Товарооборот будет расти»

Тема сотрудничества в гуманитарной области действующему послу Казахстана в России чрезвычайно близка – до назначения на эту должность он занимал пост министра культуры и спорта. Год назад Даурен Абаев побывал в павильоне Республики Казахстан на ВДНХ и принял участие в открытии фотовыставки, посвящённой жизни и творчеству Розы Баглановой (1922-2011) – оперной и эстрадной певицы, народной артистки СССР, любимой миллионами ценителей вокального искусства, певице, принимавшей участие в Победном концерте в Берлине 9 мая 1945 года. «Отрадно, что столь крупные мероприятия в память народной артистки прошли не только в Казахстане, но и в Москве, ведь Россия занимала особое место в жизни и творчестве выдающейся певицы. Без преувеличения можно сказать, что её жизненный путь стал олицетворением духовной близости народов наших стран», – сказал тогда министр в беседе с журналистами.

Выставка на ВДНХ осенью минувшего года проходила в рамках Дней культуры Казахстана в России, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, праздничные мероприятия состоялись не только в Москве, казахстанских деятелей культуры принимали Астрахань и Казань.

А в ходе нынешней поездки в Астрахань в качестве посла Казахстана Даурен Абаев также ознакомился с работой предприятия «Гекса-Лотос», судостроительного завода «Лотос», рыбоводной компании «Белуга».

Стоит добавить, что в январе-июле текущего года товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза составил 16 521,5 млн долларов, что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в общем объёме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС доля Российской Федерации составила 92%.

Независимый эксперт из Астрахани, кандидат политических наук Александр Васильев прогнозирует пути дальнейшего роста сотрудничества российского региона с Казахстаном, в частности, по его мнению, необходимо реконструировать автомобильную дорогу Атырау-Астрахань протяжённостью 358 км.

«России необходимо развивать коридоры через Каспий, Азербайджан, Иран и по левому берегу Каспия – через Казахстан, Узбекистан, Туркмению. Через Казахстан возможно сообщение ещё и с Китаем, это самая короткая дорога в Китай. Учитывая, что сотрудничество Казахстана и Китая достаточно быстро и сбалансированно разрастается, там и с логистикой всё в порядке. Напомню, в сухом порту Хоргос (до Алматы на машине – 360 км по трассе) построен целый город. Дорога по маршруту Атырау-Астрахань очень нужна. Если она будет реконструирована, то товарооборот будет расти достаточно быстро», – уверен Александр Васильев.