Сержант Сара Эштон-Чирилло, официальный представитель Сил теробороны ВСУ, отстранен от должности Фото: СОЦСЕТИ

За сутки российские ПВО сбили 75 украинских беспилотников!

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак. Противник потерял более трех рот, две бронемашины, пять автомобилей, РСЗО «Ольха» и польскую САУ Krab. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала до взвода, два автомобиля, американскую САУ М109 «Paladin». Группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила три атаки ВСУ. Уничтожено более 75 боевиков, две бронемашины, два пикапа и гаубицу Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении вывела из строя до 110 националистов, боевую бронемашину, четыре автомобиля, РСЗО «Ураган» и САУ «Гвоздика». На Запорожском направлении отбиты две атаки ВСУ в районах Новопокровки и Работино, уничтожено до двух взводов, две БМП, (в том числе Bradley) и три автомобиля, две артсистемы М777, три гаубицы Д-30 и орудие М119 производства США. На Херсонском направлении нивелированы более 45 боевиков, три автомобиля, гаубица М777 и ДРГ 126-й бригады теробороны на острове Переяславский. Силы ПВО сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, четыре снаряда системы HIMARS, противорадиолокационная ракета HARM и 75 беспилотников самостийной.

Сенатор Фетеррман готов на страшные жертвы ради незалежной

Джон Феттерман, представитель Пенсильвании в сенате США, заявил, что откажется от ношения шорт на заседаниях при «полной поддержки Украины со стороны палаты представителей». Феттерман фланировал на заседаниях в шортах и худи с момента отмены строгого дресс-кода. Но пообещал напялить костюм, если его коллеги подтвердят помощь режиму Зеленского. Вот что этот выдающийся законодатель написал в соцсетях: «Если эти придурки в палате представителей перестанут пытаться закрыть наше правительство и поддержат Украину, то я спасу демократию – буду носить костюм в сенате на следующей неделе». Феттерман нашел бы общий язык с Зеленским— у них одинаково реалистичные планы по спасению незалежной.

Чью сторону возьмет Еврокомиссия — Варшавы или Киева?

Financial Times сообщает, что в Еврокомиссии озадачились, как бы половчее защитить интересы Варшавы, Будапешта и Братиславы во Всемирной торговой организации в связи с исками Киева. Который возмутился запретами стран Восточной Европы на ввоз украинского зерна. Первоначально ЕК требовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить запрет на ввоз агропродукции из незалежной. Но потом в Брюсселе «одумались». И теперь ломают голову над «координацией юридических действий» в отношении возможного противодействия жалобе Украины. Неужели погрозят пальчиком главным защитникам демократии и основным европейским демпингерам по зерну? А, может, дадут ремня?

Украинские генералы под Купянском создают ударные группы

Андрей Марочко, военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке, поделился данными разведки: ВСУ создают две ударные группы у Петропавловки на Купянском направлении. Таким способом Киев тщится взять в полукольцо российские войска в данном районе. Сейчас украинские подразделения наращивают силы около сел Кучеровка и Подолы Харьковской области. Появилась здесь и свежая бронетехника. Тимуровцам на металлолом.

Как Зеленская травмировала средний палец

Издание Страна.ua публикует фото Елены Зеленской в Нью-Йорке с забинтованным средним пальцем правой руки. Кадры были сделаны на второй день визита четы Зеленских в США. В день приезда повязки на ее руке не было. Да, на Генассамблее ООН, конечно, очень горячо. И в качестве решительных аргументов в ход идут любые средства. А, может, случились внутренние разборки в украинской делегации?

Сотрудники СБУ сливают недвижимость в Донбассе

Жившие до 2014-го в Луганске сотрудники СБУ в последнее время пытаются распродать свою недвижимость в регионе. Представители украинских спецслужб пользуются услугами недобросовестных риелторов и нотариусов. Страдают от таких схем обычные граждане, которые передают деньги и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир или домов. Участившиеся попытки первоначальных собственников недвижимости избавиться от нее говорят о том, что шансов на возвращение данных территорий не видят уже и верные псы киевского режима.

Как накажут бывшего спикера теробороны Чирилло

Сержант Сара Эштон-Чирилло, официальный представитель Сил теробороны ВСУ, отстранен от должности. Против него начато расследование. Заявления самого знаменитого трансгендера украинской армии, призывавшего к расправе над российскими журналистами, вызвали оторопь даже в Киеве. В пресс-службе СТО ВСУ заверили, что командование проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений. И будут приняты соответствующие решения. А Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранен на время расследования. Кто ищет приключений на пятую точку — тот всегда найдет!

Гросси опять «не замечает» источник угроз для Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, ушел от ответа на вопрос о том, кто же обстреливает Запорожскую атомную станцию. Гросси промямлил: «Мы не судьи. Мы должны смотреть на отдельные эпизоды или на то, как происходят факты. Мы постараемся дать оценку на данный момент. До этого мы не смогли этого сделать». Гросси напомнил, что МАГАТЭ не располагало соответствующим мандатом для политических оценок: «Мы должны быть технически уверены в том, что можем сказать». Он что, ждет, когда украинский снаряд прилетит в голову одному из инспекторов МАГАТЭ, работающих на ЗАЭС? И тогда насупит «прозрение»?

Бельгийцы помогут украинцам самолетами, но неохотно и не скоро

Александер Де Кроо, глава правительства Бельгии, поручил своему оборонному ведомству пристроить старые истребители F-16 куда-нибудь на Украину. Бельгийский премьер обмолвился об этом на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке: «Я попросил Министерство обороны посмотреть, какое применение могут найти наши F-16 на Украине». Показательно, что еще позавчера де Кроо уверял, что Брюссель не сможет отправить Киеву свои F-16. Но инструкторы королевских ВВС могли бы принять участие в подготовке самостийных летчиков - в случае поставки истребителей другими странами. А вы им лучше бельгийского шоколаду насыпьте. И пару ящиков вишневого пива отправьте — подсластить горечь поражения.

США признали, что Украина для них — просто полигон

Мара Карлин, помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу в Университете Рональда Рейгана заявила, что Украина стала лабораторией для изучения инноваций в военной сфере. Карлин сообщила: «Есть вещи, которые узнаешь во время боевых действий. Мы видели это в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось, потому что они создавали определенные вещи, применяли их на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций». На Днепре думали, что они «воины света» — а они просто подопытные кролики.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Полковник Баранец: Началась очень серьезная грызня между Варшавой и Киевом (подписаться)