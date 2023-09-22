Последние новости о ситуации вокруг Нагорного Карабаха на 22 сентября 2023 года: Уйдет ли в отставку Пашинян, чем парижане возмутили Баку, кто виноват в гибели миротворцев

В расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе к концу 21 сентября было доставлено более 5 тысяч человек Фото: REUTERS

Пашинян не хочет лишаться кресла из-за Карабаха

Никол Пашинян, премьер-министр Армении подавать в отставку из-за ситуации с Нагорным Карабахом не собирается. Сообщает о такой решительности лидера страны армянское издание «Грапарак» со ссылкой на информированные источники в правительстве. По данным издания, когда тысячи граждан Армении протестовали против сдачи Нагорного Карабаха на площади Республики и требовали отставки Пашиняна, премьер провел совещание со своей командой и «сообщил, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой». Также сообщается, что лидер нации отправил свою семью на охраняемый объект в районе озера Севан. Там хорошо, там айва поспела.

Миротворцы эвакуировали более пяти тысяч человек

В расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе к концу 21 сентября было доставлено более 5 тысяч человек. По данным Минобороны РФ, все обеспечены горячим питанием, многие получили медицинскую помощь. Также МО РФ сообщает, что поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, «направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения». С начала активных боевых действий российские миротворцы эвакуировали мирное население из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

Алиев выразил соболезнования из-за гибели миротворцев

Ильхам Алиев, президент Азербайджана, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 21 сентября принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Вот что заявили в пресс-службе Кремля: «Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание». Генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте по расследованию данного дела. Прошли первые задержания подозреваемых, а командующий одним из корпусов армии Азербайджана отстранен от должности. Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Проект мирного договора передан Еревану

Эльчин Амирбеков, представитель президента Азербайджана по особым поручениям заявил в эфире телеканала Sky News Arabia что проект мирного договора был передан официальным представителям Еревана. По мнению Амирбекова, переговоры в Евлахе могут привести к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Представитель азербайджанского лидера уточнил, что не стоит ожидать разрешения всех проблем между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха после всего одной дипломатической встречи. Ранее новостное агентство Trend подтвердило завершении переговоров в Евлахе, ключевой темой которых стала реинтеграция армян Нагорного Карабаха с соблюдением принципов Конституции и законодательства Азербайджана.

В центре Еревана продолжают протестовать против «сдачи Карабаха»

Акция протеста против действий официального Еревана в ситуации в Нагорном Карабахе проходила 21 сентября у здания парламента в столице Армении. Часть ее участников объявила о голодовке. Протестующие заявили: «Мы объявляем о голодовке и призываем присоединиться к ней всех несогласных с политикой действующих властей».

В Баку возмущены заявлениями Парижа

В Баку расценивают заявления главы МИД Франции Катрин Колонна в Совбезе ООН как поощрение сепаратизма. Это прозвучало в заявлении МИД Азербайджана. «Франция выступает с антиазербайджанскими заявлениями - что является ничем иным, как поощрением сепаратизма и реваншизма", - говорится в заявлении на смайте ведомства. В МИД Азербайджана подчеркнули, что Париж, несмотря на «провал своих предыдущих попыток», в очередной раз пытается использовать Совет Безопасности ООН в личных политических целях. Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Франция обеспокоена сообщениями об «исходе» населения из Карабаха и призывает Баку уважать его культуру и историю.

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