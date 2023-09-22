Военная спецоперация на Украине 22 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2023 года.

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов 21 сентября. В украинской столице второй раз за день объявили воздушную тревогу.

Пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поражен в городе Черкассы.

ВСУ обстреляли из танка село в Брянской области. В населенном пункте введен режим ЧС.

Военные ВСУ обстреляли кладбище в селе Обрывка Херсонской области. После нескольких прилетов разрушены надгробия и ограды.

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что за прошедшую неделю украинские войска 15 раз безуспешно пытались прорвать линию обороны российских войск в ЛНР.

Российские войска поразили центры разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Советник главы Крыма Крючков опроверг заявления о поражении ВСУ аэродрома Саки.

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что снаряд ВСУ попал на территорию завода в Новой Таволжанке. Пострадавших в результате обстрела нет.

21 сентября в Одесской области на юге Украины произошла серия взрывов. Ранее в этом регионе была объявлена воздушная тревога.