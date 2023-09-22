«Папа был очень красивым»: Слова дочери Шатунова об отце растрогали до слез

Юрий Шатунов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Юрий Шатунов 6 сентября мог бы отметить 50-летие. Артист ушел из жизни в июне прошлого года. В день его юбилея друзья, родственники и многочисленные поклонники собрались на Троекуровском кладбище, чтобы открыть памятник на его могиле. Из Германии в Москву прилетела семья артиста – вдова Светлана с детьми Дэннисом и Эстеллой.

Сразу после церемонии близкие покойного артиста записали трогательное видео, в котором дети вспоминают, каким был их отец. Этим проникновенным интервью Светлана накануне поделилась на YouTube-канале Shatunov Family Life.

Дочь артиста Эстелла. Фото: кадр видео.

Десятилетняя Эстелла говорит о папе с восхищением: она вспоминает, каким красивым он был, и как его все любили.

«Популярным он был, потому что очень красиво пел, он был очень красивым. У него была открытая душа, очень доброе сердце. Поэтому его все любили», - рассказала девочка. Ее слова тронули зрителей до слез.

Старший брат Эстеллы Дэннис в свои 17 лет уже чувствует ответственность, которая легла на его плечи после ухода отца. Сыну Шатунова до сих пор сложно говорить о его смерти.

«Если бы я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа и надо сходить к доктору», - признался Дэннис.

Сын Юрия Дэннис. Фото: кадр видео.

Поклонники оставляют под видео комментарии, в которых желают близким Юрия счастья.

«Светлана, Дэннис, Эстеллочка, ваш папа навсегда в наших сердцах. Берегите друг друга, цените, любите. Мира и добра вам!», «Эстеллочка! Спасибо тебе за то, что ты нам рассказываешь о папе», «Забыть нельзя, вернуть невозможно. Любили, любим и будем любить Юрия Шатунова», «Благополучия вам, семья Шатуновых», - пишут пользователи Сети.

В комментариях поклонники отмечают, насколько удачным получился памятник, установленный на могиле артиста. Монумент изготовила скульптор Виктория Тищенко. Ей удалось передать портретное сходство, и даже характерные жесты певца. Семья заплатила за скульптуру 10 млн рублей.

Последние 16 лет Шатунов с женой и детьми жил в Германии, а на родину прилетал работать. Светлана, юрист по образованию, переехала с родителями в Европу еще ребенком. С Юрием она познакомилась в ресторане. Сейчас вдова Шатунова с детьми живет в городе Бад-Хомбурге в Гессене, где артист в свое время купил дом.