INSTASAMKA, Люся Чеботина и Сергей Жуков — в новом сезоне шоу «Залетай в тренды»

22 сентября на платформе VK Видео стартует второй сезон музыкального шоу талантов «Залетай в тренды».

Пятьдесят молодых музыкантов представят свой авторский материал зрителям и звёздному жюри, в состав которого вошли INSTASAMKA, Люся Чеботина и Сергей Жуков. Ведущим проекта стал Константин Анисимов, поддерживать участников на бэкстейдже будет Карина Кросс.

Фото: Предоставлено "КП"

Формат программы состоит из трёх отборочных туров. Чтобы пройти первый этап отбора, у каждого артиста есть только 30 секунд. Члены жюри ставят лайки понравившемуся участнику, получение хотя бы одного одобрения позволяет допеть песню до конца и пройти дальше.

Фото: Предоставлено "КП"

INSTASAMKA: «Думаю, что успеть показать трек за 30 секунд — это справедливо. Лично мне было бы этого достаточно, чтобы зацепить слушателя. Я была приятно удивлена, потому что думала, что на шоу такого формата все приходят кринжануть, повеселиться, и ничего серьёзного я там не услышу, буду сидеть и говорить: «Нет, нет, нет, нет, нет». Но ребята пришли действительно талантливые, меня это очень удивило и порадовало, и я уверена, что в каждом из них — среди тех, кого увидела — точно есть потенциал развиваться дальше, быть звездой».

На втором этапе шоу участники исполняют авторские треки. Член жюри, который поставит лайк первым, забирает артиста в свою команду. Каждый член жюри может отобрать себе в команду лишь шесть конкурсантов. В финале исполнитель лучшего фита получит главный приз — контракт с лейблом VK Records на запись и выпуск трёх треков в течение года.

Фото: Предоставлено "КП"

Люся Чеботина: «Кайф таких проектов, как „Залетай в тренды“, в том, что можно увидеть много талантливых ребят, их правильно настроить, дать им советы. Жюри на самом деле не критикует участников, а советует, показывает, на что обратить внимание, где нужно подтянуть, стать сильнее, где нужно набраться опыта и профессионализма. Весь кайф в том, что, может быть, благодаря моему «да» или «нет»наши участники смогут стать популярными. Мне кажется, что я являюсь маленьким проводником в историях очень крутых музыкантов. Я хочу подчеркнуть для зрителей, которые смотрят наш проект, что мы не ищем классных вокалистов. Мы ищем людей, которые могут классно залететь в тренд. А тренд — это не обязательно крутой вокал».

Фото: Предоставлено "КП"

Сергей Жуков: «Я нечастый гость на музыкальных шоу в качестве жюри или человека, решающего чей-то исход. Но уж если это происходит, то сразу понимаешь, насколько это трудно, потому что ты кому-то делаешь больно, или, наоборот, кого-то радуешь. И не всегда получается сделать это правильно. Мы же тоже люди».

«Залетай в тренды» будет выходить еженедельно по пятницам в 13:00 на платформе VK Видео.

Производством проекта занимается компания Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и VK Видео.