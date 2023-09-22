Ольга Бузова отправится с инспекцией по техническим ВУЗам, а Юрий Стоянов переоденется няней

В кинотеатре «Художественный» прошла презентация проектов, созданных при участии Института развития интернета Фото: Иван МАКЕЕВ

Институт развития интернета уже давно поддерживает проекты в блогосфере и СМИ, а еще (и это самое интересное) поддерживает производство сериалов. Цифры поразительные: за последние два года ИРИ поддержал 935 проектов и потратил на это 45 миллиардов рублей! На презентации в кинотеатре «Художественный» представили всего 65 проектов. Старались быть максимально лаконичными, но все равно мероприятие затянулось надолго. Но посетившие презентацию Эвелина Бледанс, Ирина Пегова, Игорь Угольников, Игорь Верник, Софья Каштанова, Петр Толстой, Михаил Трухин, Федор Бондарчук, Евгений Миронов, Владимир Сычев, Егор Бероев, Егор Кончаловский, Владимир Фекленко, Александр Цыпкин внимательно досмотрели все до конца.

Алексей Гореславский (ген. директоо АНО ИРИ) и Фёдор Бондарчук Фото: Иван МАКЕЕВ

Перечислить все представленные сериалы в заметке невозможно. Отметим те, что показались нам наиболее интересными. Это «Слово пацана», серьезный проект Жоры Крыжовникова о конце 80-х и молодых людях, столкнувшихся с «переходным периодом» в жизни страны (главную роль сыграл Иван Янковский); «Мастодонт», комедия про пожилого человека, стародума и «друга честных людей» (Федор Добронравов), устроившегося работать в Министерство цифрового развития; «Челюскин. Первые» с Кириллом Кяро и Глебом Калюжным о попытке прохождения Северного морского пути в 1934 году (судно было зажато льдинами и пошло ко дну, челюскинцы оказались на льдине, и их потом спасала вся страна); «Цербер» с Евгением Цыгановым и Тимофеем Трибунцевым о жестоких убийствах в Петербурге в 1826 году; военная драма Игоря Угольникова «По зову сердца» об ополченцах, защищавших Москву в 1941-м; «Враг у ворот» с Евгением Мироновым - еще один сериал о Москве, осени 1941-го и охоте на диверсантов, чья главная цель - Иосиф Сталин; «Клипот» - современная интерпретация «Бесов» Достоевского; шпионская драма «ГДР» о событиях 1989-90 годов и майоре КГБ, пытающемся найти список агентов внешней разведки Штази; «Берлинская жара» о разведчике, пытающемся в 1943 году добыть информацию о создании атомной бомбы в фашистской Германии; «Столыпин» о судьбе председателя кабинета министров Российской империи; «Плевако» с Сергеем Безруковым о легендарном адвокате, замешанном в таинственную интригу государственного масштаба; «Отмороженные» о бандитах 90-х, оказывающихся в Москве 2022 года; «Ополченский романс» по сборнику рассказов Захара Прилепина, посвященных Донбассу; «Донбасс», семейная сага с Сергеем Жигуновым, рассказывающая о жизни шахтерской семьи с 1918 года до наших дней; «Большой дом» Егора Михалкова-Кончаловского о шпионах, заброшенных в СССР американской разведкой (их цель - похитить и вывезти за границу крупного физика-ядерщика); «Артист» о профессиональном воре (Юрий Стоянов), который выходит из тюрьмы и пытается добраться до сокровищ, спрятанных в его доме, ради чего переодевается няней; «Эль Русо» об общине русских староверов в Аргентине и русском полицейском-эмигранте, влюбившемся в девушку из этой общины; «Котострофа» о человеке, который начал слышать мысли своего кота…

Владимир Сычев Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди проектов, предназначенных для интернета, наиболее интересными нам показались «Сбросим маски» - шоу, которое якобы ведет Илон Маск (персонаж этот создан с помощью технологии «дипфейк»); «Ольга Вузова», в котором Ольга Бузова путешествует с «инспекцией» по техническим вузам страны; и «Политолог Марк Аркадьевич» с очень забавной куклой в качестве ведущего (она интервьюирует экспертов в области политологии, экономики и истории).

Инстасамка Фото: Иван МАКЕЕВ

Егор Кончаловский Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди документальных проектов отметим «Нефть», посвященный, соответственно, российской нефти, «Киборга» о людях, получивших травмы и вынужденных использовать протезы и «Детей пацанов» об отпрысках криминальных авторитетов 90-х, которые не пошли путем своих отцов, а выбрали другую жизнь.

Юлия Меньшова Фото: Иван МАКЕЕВ

Все эти проекты увидят свет в 2023-2024 годах, многие можно ждать уже этой осенью. Они выйдут на самых разных платформах, с которыми сотрудничает ИРИ - Wink, ИВИ, Premier, Start, Okko, KION, «Кинопоиск», а также на телеканалах, таких как Первый, «Россия 1» и СТС.

Евгений Миронов Фото: Иван МАКЕЕВ