Жителей Мариуполя отправляют на работы в Калининград? Как на самом деле обстоят дела с трудоустройством в ДНР

В ДНР уже запустили несколько заводов. Фото: Денис Пушилин/ t.me/pushilindenis

Сбежавший из города советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко сделал новый пост о жизни в ДНР. Не бывая в Республике, он сделал заявление о том, что Россия остановила работу заводов в Мариуполе и отказалась заниматься их восстановлением. Якобы всех рабочих вместо этого отправляют в Калининград. «Хорошо, что не на Колыму», - добавил Андрюшенко, указав на невыполнение обещаний по предоставлению рабочих мест. «Комсомольская правда» выяснила, как в действительности идет восстановление производств и что с показателями трудоустройства. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Какие заводы восстановят

Оказалось, что сообщение об отказе России восстанавливать заводы, серьезно пострадавшие в результате боевых действий в Мариуполе, - фейк. В ДНР проведена масштабная работа по оценке состояний предприятий и планированию их запуска. Власти Республики регулярно дают информацию. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что запуск металлургического завода имени Ильича в Мариуполе будет поэтапным, начиная с этого года. Полный цикл можно будет восстановить к 2025 году. По предварительным подсчетам, завод сможет обеспечить рабочими местами 19 тысяч человек.

Жители Мариуполя уже работают на запущенном Стахановском вагоноремонтном заводе. На очереди «Азовэлектросталь».

- Территория разминирована и очищена от фрагментов разрушенных конструкций. Проведен первичный технико-экономический аудит. Восстановлена работа двух девятитонных печей. Но главное – сохранен костяк коллектива. Сейчас это 250 человек технического персонала. Как только подадим полноценное электропитание и запустим цеха – количество рабочих мест увеличим втрое, - прокомментировал глава Мариуполя Олег Моргун.

Зеленый свет инвесторам

Лично осмотрел предприятия ДНР и ЛНР генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов. Он посетил 16 предприятий, в том числе сильно поврежденные заводы – «Азовмаш», «Азовэлектросталь», «Азовсталь», а также металлургический комбинат им. Ильича и Луганский литейно-механический завод.

- Развитие свободной экономической зоны, которая начала действовать на территории четырёх новых субъектов РФ по поручению Президента, дает возможность инвесторам реализовать проекты, получив налоговые льготы и ряд преференций. Благодаря этому будут запущены новые предприятия и модернизированы существующие производственные мощности. Конечно, появятся и дополнительные рабочие места. Развитие индустриального потенциала позволит повысить качество жизни граждан, - заявил по итогам поездки Ильшат Шагиахметов.

В августе Фонд развития промышленности ДНР утвердил первую из десятка поданных заявок. Это возможность поддержки предприятий региона через займы и гранты. При этом финансирование дается при соблюдении условий, в их числе увеличение рабочих мест, объема производства, налоговых поступлений в бюджет.

Работа в Мариуполе

По данным Республиканского центра занятости ДНР, в банке вакансий сегодня более 3,2 тыс. предложений работы в Мариуполе. Ни о каком Калининграде, как последнем шансе трудоустройства, речи не идет.

С Мариупольским городским центром занятости по вопросам подбора персонала сотрудничают 128 работодателей, которые с начала текущего года заявили в учреждение о потребности в 24674 работниках.

При содействии центра занятости на вакантные рабочие места трудоустроены 17983 человека. Узнать больше о предлагаемых работодателями Мариуполя вакансиях, уровне зарплаты можно в любом центре занятости ДНР.

На основе этих сведений можно сделать вывод, что Петр Андрющенко выложил фейковый пост. Он уже не в первый раз попадается на распространении недостоверной информации. За основу берет выдернутые из контекста документы, ставит видео со своими искаженными интерпретациями. Жителей ДНР просят доверять только проверенным источникам.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.