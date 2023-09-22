Росгвардейцы нашли спрятанный украинскими военными танк в ДНР

Росгвардейцы нашли спрятанный танк противника в ДНР Фото: Минобороны РФ

В ходе поисковых мероприятий военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками военной контрразведки обнаружили в Старобешевском районе ДНР оставленные позиции ВСУ с замаскированным в капонире танком Т-72.

Фото: Минобороны РФ

«Кроме этого, в ходе осмотра на территории обнаружены и изъяты мины ОФЗ калибром 125 мм и патроны», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Минобороны РФ

Танк в ближайшее время передадут в ремонтные подразделения, а боеприпасы уничтожат.

Отметим, что на днях сотрудники Росгвардии отличились в зоне специальной военной операции при задержании перевозчиков крупной партии наркотических веществ.

Минобороны РФ

На одном из КПП в ЛНР бойцы спецназа досмотрели их автомобили, где оказалось более 3 килограммов наркотических веществ: «Экстази», «Амфетамин», «Альфа-PvP».

Для последующего разбирательства задержанные переданы в отдел полиции Луганска.