VK знакомит пользователей со Смоленской областью

Новый эпизод VK Места открывает зрителю необычные локации Смоленской области Фото: Алиса ТИТКО

Новый эпизод VK Места открывает зрителю необычные локации Смоленской области, показывает яркие эмоции, которые участники получили в ходе медиаэкспедиции. Короткометражный фильм с участием популярных блогеров Артема Вотерфорка и Хасла уже доступен в VK Видео.

За четыре съемочных дня участники экспедиции искупались в истоке Днепра, освоили технику создания вяземской стёки (местная технология изготовления сувениров и украшений из расплавленного стекла), испекли вяземский пряник и посетили льняные поля предприятия «Русский лен», одного из символов Смоленской области.

«Экспедиция в Смоленскую область стала одной из самых сложных для нашей команды. Здесь так много знакомых туристам направлений и объектов, что удивить зрителя и открыть для него что-то новое оказалось непросто. Выпуск о Смоленской области получился очень молодежным и эмоциональным, надеемся аудитория его оценит по достоинству» – рассказывает Ирина Саютина, автор и руководитель проекта VK Места.

«Мне в этой поездке запомнилось все! От стёк, которые мы забрали с собой, и лепки пряников до босой тропы, конной езды и сплавления по реке на диванах! Да, и такое было! Очень насыщенно, эмоционально и даже познавательно. Например, я впервые побывал на АЭС, узнал много интересного» – делится впечатлениями Артем Пименов.

Фото: Предоставлено "КП"

Со Смоленской областью в составе съемочной команды познакомились не только блогеры, но и участники программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» – победители Российской студенческой весны в направлении «Журналистика. Видеорепортаж» Сергей Сидоренко и Максим Жданов.

Экспедиционная группа также посетила музей-усадьбу великого композитора Михаила Ивановича Глинки в Новоспасском, где смогла насладиться живым исполнением произведений уроженца Смоленской земли.

Медиаэкспедиция проекта VK Места проходила в Смоленской области с 1 по 4 июля.

Проект VK «Места» реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России.

Первый фильм в рамках проекта «Места» об Архангельской области можно посмотреть в «VK Видео». Съемки уже прошли в 29 регионах России. Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществе «Места» ВКонтакте.