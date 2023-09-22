Тюльпанов о ссоре с Успенской: «Люба на меня очень обиделась из-за Хайдарова»

Владислав Тюльпанов и Любовь Успенская Фото: социальные сети

Месяц назад, когда бывший пациент Хайдарова Александр Вдовин вступил в открытую конфронтацию с хирургом и его семьей, Владислав Тюльпанов связался с ним и предложил Вдовину публично извиниться перед врачом. Напомним, что Александр сделал у медийного доктора операцию по увеличению ягодиц в 2017 году, потом, по его словам, пятая точка начала буквально гнить… А недавно Вдовин поделился с KP.RU неутешительными результатами экспертизы.

«С Любой Успенской мы давно дружим. А с Тимуром Хайдаровым и его женой Светланой познакомились как раз на дне рождения у Любы. Кстати, Тимур и с внешностью моей мамы поработал, но у нее никаких претензий к нему нет», — рассказал тогда KP.RU Владислав Тюльпанов. — Уверен, что многие подумают, что меня ввели в заблуждение, но это не так. Я смотрю на ситуацию всегда с двух сторон. Безусловно, я поддерживаю Любовь Успенскую, Славу и других пострадавших от некачественных операции, но к Вдовину я обратился совсем по другому поводу».

Молодого политика возмутили угрозы Александра Вдовина в адрес жены и детей Хайдарова, которые ни в чем не виноваты. Однако Любовь Успенская, с которой семья Тюльпановых давно дружит, не совсем поняла, что имел в виду 18-летний Тюльпанов, и обиделась на него. Напомним, что Успенская рассказывала, что после операции у Хайдарова она получила жуткие деформации в области груди и рук.

«Люба на меня очень обиделась, поэтому теперь я хочу взять свои слова обратно. Подробно изучив историю Вдовина, я могу понять, почему он дошел до оскорблений. Его здоровью, действительно, был нанесен вред, — поделился с KP.RU Владислав. — А с Любой я совсем не хочу портить отношения и полностью поддерживаю ее, как и других пострадавших девушек. Люба, прости!».

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