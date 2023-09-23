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Звезды23 сентября 2023 0:00

Роми Шнайдер: «Ален Делон был очень красив, но трусоват. Такой мещанский мачо»

23 сентября исполняется 85 лет со дня рождения актрисы Роми Шнайдер
Валентина ЛЬВОВА
Валентина ЛЬВОВА
23 сентября исполняется 85 лет со дня рождения актрисы Роми Шнайдер

23 сентября исполняется 85 лет со дня рождения актрисы Роми Шнайдер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда про нее пишут, не могут удержаться от слова «трагедия» и фразы: «Ален Делон испортил ей жизнь».

Трагедии в ее жизни были настоящие, не вписывающиеся в известную формулу «Ален Делон – козел», хотя Роми Шнайдер более всех имела право произнести эту фразу искренне. Еще бы – их отношения длились почти шесть лет, а потом он уехал в Мексику с любовницей и попрощался с Роми записочкой. Она иногда говорила об искренней дружбе, о том, что она всегда может рассчитывать на него. Потом в ее словах о нем будут сквозить горечь и печаль. А к концу жизни, в 1981 году, Шнайдер напишет: «Он был трусоват, но очень красив. Такой мещанский мачо. Ужасно честолюбивый, пекся только о своей карьере, и еще - о том, чтобы набить квартиру картинами Ренуара». Забавно, но и Делон обвинял порой свою несостоявшуюся жену в мещанстве: немецкие родственники, официальная помолвка по настоянию матери, презрительное отношение к французам вообще и новому кинематографу в частности…

Делон жив до сих пор и запугивает публику словами о своей потенциальной эвтаназии. Шнайдер умерла от сердечного приступа, когда ей было сорок три.

БОГЕМА ВМЕСТО БОГЕМИИ

Очень красивая девочка из австрийско-немецкой актерской семьи, Розмари Магдалена Альбах в юности взяла псевдоним Роми Шнайдер в честь матери-актрисы Магды Шнайдер, которой повезло не сниматься в кино при Гитлере. Иногда Магду задействовали в агитбригадах, но большие фильмы типа «Девушки моей мечты» обошли ее стороной. И, таким образом, оставили шанс на карьеру после войны.

Родилась будущая Роми 23 сентября 1938 года в Вене. Сейчас ей было бы 85. Я пишу «было бы», потому что есть множество актрис, перемахнувших через эту дату. К примеру, соседкой Роми по юбилейному графику сентября является Лидия Федосеева-Шукшина (она родилась 25-го в том же 1938 году).

Родители будущей актрисы развелись, когда ей было десять. Ни отец, ни мать особенно не интересовались дочерью, и она жила у бабушки с дедушкой. Пошли частные школы: интернат в замке, августинский монастырь. О кино она мечтала уже тогда. Судя по дневнику, который она вела с детства, не было вообще сознательного периода в жизни Роми, когда она не грезила кинематографом. Нечаянно помогла мать, которая о желаниях девочки даже не знала: было удобно снять в качестве дочери ее героини настоящую дочь, сходство было налицо. И Роми сыграла первую роль в 14 лет.

Роми Шнайдер и Ален Делон

Роми Шнайдер и Ален Делон

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А потом была Сисси, императрица Елизавета, которую в костюмной мелодраме сыграла 16-летняя девушка с пухлыми щечками и ясными глазами. Ей шли длинные платья XIX века, величественные замки за плечиком и трава на горных склонах. Миллионы зрителей в Европе посмотрели три фильма о Сисси. Ведающий финансами отчим уже нацелился отправить красивую падчерицу на четвертый фильм за гигантский гонорар для двадцатилетней девчонки – миллион. Но у Роми случился роман с Делоном. Париж, путешествия, театр, съемки у режиссеров совсем другого уровня, чем авторы «Сисси». Она стала одной из любимых актрис великого Лукино Висконти. Через несколько лет о пухленькой Елизавете уже никто не вспоминал. А богема в ее жизни вытеснила Богемию.

У нее была высшая французская кинопремия – «Сезар». Обложки, как в желтых журналах, так и в серьезной прессе. Браки, в которых ею бессовестно пользовались. Романы, которые ей приписывали. Но за пару лет до смерти она напишет в дневнике: «Раньше я себя безумно хотела убедить, что я, Роми Шнайдер, могу вести обычную жизнь - как все. Такое я говорила в интервью, утверждала: отдыхаю как все, проживаю день как все. А сегодня я точно знаю, что так называемые будни для меня вообще невозможны».

Она довольно-таки поздно это поняла: все было на ладони уже давно, на съемках фильма «Бассейн», где она играла с Аленом Делоном, уже ушедшим от нее, но не забытым. Да, Роми делала вид, что все в прошлом, что обнимать бывшего так же легко, как к стенке прижаться. Говорила, что если все, кто побывал любовниками в жизни, потом не смогут сниматься в одной картине, кинематограф умрет. Но она очень радовалась, что понравилась критикам больше «бывшего». Это говорит о том, что ей важно было победить Делона хотя бы так, на площадке, на глазах у журналистов, которые регулярно писали: «Роми еще любит!» До конца жизни пресса обсуждала ее методы борьбы с Делоном – алкоголь, таблетки, муж-костыль-поддержка, другой муж, жиголо и вор.

«ТЕНИ МУЖЧИН, ГОВОРЯЩИХ, ЧТО ЛЮБЯТ»

Только сломал окончательно ее не Делон. Сын, подросток, перелезал через забор. Напоролся на штырь из ограды… Трагедия была огромная. И вскоре не стало и Роми.

Еще до смерти сына, развода, операции по удалению почки и самоубийства первого мужа (вот такими оказались четыре последних года ее жизни), Роми пишет: «Все тени исчезли. Тени мужчин, которые мне говорили, что любят меня, а на самом деле не давали мне ничего. Тени неврозов, которые принуждали меня глотать таблетки, чтобы пересилить себя и освободить голову для работы. Я жила под навязанной мне установкой, что меня предадут и бросят на произвол судьбы. Моему счастью угрожали со всех сторон».

Так вот и не получилось с счастьем. Оно было, как шутили в фильме «Доживем до понедельника», «в труде». А «счастье – это когда тебя понимают», не пришло. Смерть Роми 28 мая 1982 года показалась журналистам настолько закономерной, что все, не ожидая результата экспертизы, заявили о ее самоубийстве. Так и ходит эта байка про женщину, которая вернулась вечером в парижскую квартиру, решила послушать музыку и якобы свела счеты с жизнью.

Утром ее обнаружили за письменным столом. Сердце разорвалось по произволу судьбы и под музыку. Похоронами занимался Ален Делон.

P.S. Кстати, про произвол судьбы можно рассказать еще одну историю. Сисси, первая прославленная героиня Шнайдер, также потеряла единственного сына, и никто так и не понял, было это самоубийство или политическое убийство. Сама Елизавета Баварская была уверена во втором. О себе она не очень думала, от охраны отказывалась и до последнего дня оплакивала сына. В сентябрьский день 1898 года она гуляла по набережной Женевского озера, где итальянский анархист вонзил в сердце женщины трехгранный клинок. Сперва Елизавета ничего не поняла и сделала еще несколько шагов, после чего упала к ногам своей фрейлины…

КультураЗвезды: легенды