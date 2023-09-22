Информация об обстреле из танка села в Брянской области не подтвердилась

В пресс-службе правительства Брянской области заявили, что не в их компетенции комментировать информацию об обстрелах. Фото: Предоставлено "КП"

Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Брянской области. Такие сообщения появились 21 сентября вечером со ссылкой на главу районной администрации Сергея Цыганка. Комментарии он дал в разговоре с журналистами, а не в официальных каналах. «Комсомольская правда» провела проверку сообщения в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Обычно информацию об обстрелах дает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он оперативно выкладывает посты в официальном телеграм-канале. Но в этот раз сообщений не было. Зато появились сообщения в СМИ, что в Чаусовском сельского поселения ввели режим ЧС.

- Нет данных. По крайней мере, я сейчас по городу езжу, — сказал Богомаз Daily Storm.

В пресс-службе правительства Брянской области заявили, что не в их компетенции комментировать информацию об обстрелах.

В отделе ГО ЧС района нам сообщили, что взрывы действительно были, но из чего стреляли - неизвестно. Обстрел был вне населенного пункта. В результаты были повреждены три нежилых здания.

Режим ЧС вводился, но на короткое время. 21 сентября его уже отменили.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

Напомним, что 19 сентября ВСУ обстреляли мирный поселок Суземка – повредили три дома, нежилое здание и одну машину. Позже силами ПВО над Суземским районом сбили беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

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