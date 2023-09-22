«Эксперимент не удался»: в Таиланде спустя год после легализации запрещают свободную продажу марихуаны

Год назад Таиланд стал первой азиатской страной, легализовавшей продажу марихуаны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Год назад Таиланд стал первой азиатской страной, легализовавшей продажу марихуаны. После этого на популярных курортах Таиланда почти на каждом углу появились власти, торгующие «травкой». Однако, похоже, эксперимент признан неудачным. Новоизбранный премьер-министр Таиланда Сретта Тависин решил внести коррективы в закон. К слову, еще в ходе предвыборной программы его партия выступала за организацию борьбы с наркотиками.

- Закон необходимо переписать и исправить. Мы можем разрешить употребление каннабиса только для медицинского использования, - заявил Сретта журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На вопрос, разрешат ли использовать марихуану в рекреационных целях, он жестко ответил «нет», добавив, что в стране в последнее время обострились проблемы в связи с употреблением наркотиков.

Общественность Таиланда разделилась по этому вопросу. Ряд туроператоров поддержали введение ограничений на распространение каннабиса в стране, отметив, что это обусловлено слабым регулированием отрасли. Исполнительный директор группы Sunshine Hotels and Resorts в Паттайе Танет Супорнсахасрунгси рассказал, что марихуану покупают преимущественно для расслабления, и полиция фиксировала случаи передозировки.

- Если мы хотим использовать каннабис в медицинских целях, правоохранительные органы должны быть более строгими и гарантировать, что мы можем предложить желающим безопасное для их здоровья медицинское лечение, - заметил Супорнсахасрунгси.

На сегодня любой человек старше 20 лет, кроме беременных и кормящих матерей, имеют право на употребление марихуаны дома, а также продуктов, ее содержащих, в лицензированных ресторанах.

Во многих азиатских странах употребление и хранение марихуаны сурово наказуемо и грозит тюремным заключением. Например, в Сингапуре правонарушителей может ждать смертная казнь.