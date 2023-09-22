Провал в «иммунологическую яму»: академик РАН Горелов предупредил об опасном последствии заражения коронавирусом

Насколько в самом деле опасен очередной мутант? «Вирусологи нашли у «пиролы» более 30-ти новых мутаций. Фото: Shutterstock

На днях заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова назвала тревожные цифры: сейчас в столице ежедневно заболевает ОРВИ 25 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в такое же время в прошлом году. Что нас ждет дальше? Какие модификации коронавируса вызвали нынешнюю волну и насколько в самом деле опасен новый вариант «Пирола»? Как поведет себя в этом сезоне грипп? Прогнозами заболеваемости и советами, как сохранить здоровье, поделились ведущие российские эпидемиологи и инфекционисты на пресс-конференции «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период».

«ПИРОЛА» К РОСТУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕ ПРИЧАСТНА

- Сейчас мы видим традиционный осенний подъем заболеваемости ОРВИ. Из простудных вирусов преобладают риновирусы. Также регистрируются заражения респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусной инфекцией и другими - всего известно более 250 возбудителей ОРВИ, - рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Что касается ковида, то его нынешний подъем эксперты считают умеренным. «Для сравнения: в прошлом году в это время у нас фиксировалось около 270 тысяч случаев COVID-19 за неделю. Сейчас - чуть более 11 тысяч. Так что масштаб абсолютно несопоставимый», - пояснил Горелов (однако нужно учитывать, что и тесты на ковид теперь стали делать реже. - Прим. Ред.). Катастрофического роста заболеваемости коронавирусом в нашей стране не ожидается, заключил представитель Роспотребнадзора.

- Больше всего ОРВИ и ковидом сегодня болеет молодежь. В основном у них выявляют разновидности «омикрона», которые мы наблюдали в прошлый сезон, - уточнила зав. кафедрой вирусологии РМАНПО, д.м.н. Елена Малинникова. - Случаев заражения вариантом «пирола» в России пока не обнаружено. Но это не значит, что он не придет к нам позднее.

Насколько в самом деле опасен очередной мутант? «Вирусологи нашли у «пиролы» более 30-ти новых мутаций. Предположительно, он стал более заразным. Но с точки зрения опасности для здоровья, тяжести протекания болезни «пирола» на данный момент повышенных опасений не вызывает. Все клинические признаки такие же, как были у предыдущих вариантов коронавируса», - успокоила доктор Малинникова.

КСТАТИ

- В настоящий момент в России циркулирует множество разновидностей «омикрона». Есть и «кракен», и «эрис». Преобладает же вариант «Арктур», - сообщил академик Горелов. При этом, по его словам, сейчас не выросла нагрузка ни на стационары, ни на Скорую помощь. Резкого скачка госпитализаций нет. Это подтверждает, что нынешние варианты «короны» в основном протекают не тяжелее традиционных осенних ОРВИ, отметил эксперт.

ПОСТКОВИДНАЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЯМА

И все же не стоит обольщаться, что коронавирус превратился в безобидную простуду. Исследования показывают, что у переболевших людей нередко «проседает» иммунитет, предупредил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии. Это явление называется «постковидной иммунологической ямой».

- Мы наблюдали, что дети, перенесшие COVID-19, начинают болеть очень часто, каждый месяц. У взрослых «иммунологическая яма» проявляется в том, что новые заражения коронавирусом происходят всего через 3 недели после предыдущего заболевания, - рассказал Александр Горелов.

Аналогично влияет на иммунитет и грипп, добавила инфекционист Елена Малинникова. Именно поэтому после него (и ковида тоже) нередко обостряются хронические заболевания, напомнила врач.

Что же делать?

Специалисты посоветовали восстанавливать и укреплять иммунную систему. Способы, которые точно работают: закаливание, питание, богатое витаминами (зелень, овощи, фрукты), физнагрузки и полноценный сон.

Сейчас в столице ежедневно заболевает ОРВИ 25 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в такое же время в прошлом году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГРИПП: СПЕШИТЕ ПРИВИТЬСЯ

- По гриппу ситуация пока спокойная, как обычно и бывает в сентябре. Мы только вступаем в новый эпидемический сезон, который начнется примерно через 3 недели, - пояснила замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарья Даниленко. - Сейчас в России фиксируются единичные случаи заболевания. Если в прошлом году эпидемия развивалась очень стремительно, то в этом по прогнозам она будет менее интенсивной.

Однако оставаться без прививки - значит, подвергать свое здоровье серьезному риску, подчеркнули эксперты. В числе отсроченных последствий гриппа - инфаркты и инсульты.

- Помните, что антитела после вакцинации появляются не мгновенно, а минимум через неделю. У некоторых даже через 3 недели, - отметил академик Горелов. - Поэтому желательно привиться в сентябре-октябре.

Даниленко добавила, что можно сделать это и позднее, даже в декабре. Но чем раньше, тем лучше. «По данным Роспотребнадзора, привитые люди болеют гриппом в 40 раз реже, чем не вакцинированные, - сообщила доктор Малинникова. - Это значит, что прививка не гарантирует, что вы избежите заражения. Но многократно снижает этот риск и точно защищает от тяжелых осложнений».

Лучшим вариантом считается четырехкомпонентная вакцина от гриппа. К 2025 году наша страна полностью перейдет на такие прививки, а в этом году они достанутся 70% вакцинированным, рассказал Горелов. В то же время трехвалентная прививка тоже эффективна и дает неплохую защиту, отметил он.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ

* Оснований для введения масочного режима по всей стране нет, и вряд ли они появятся, считает академик Горелов. При этом в отдельных регионах могут устанавливаться рекомендации носить средства индивидуальной защиты - исходя из местной эпидобстановки.

* Будет ли «пирола» пробивать иммунную защиту недавно переболевших другими вариантами коронавируса или вакцинированных, пока достоверных данных нет, отметила инфекционист Малинникова. Но существующие антиковидные прививки в любом случае серьезно снижают риск тяжелых осложнений. Напомним, ежегодная вакцинация против COVID-19 сейчас рекомендуется людям старше 60 лет и с тяжелыми хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, диабетом, туберкулезом).

* В НИИ гриппа разработали вакцину для одновременной защиты от гриппа и ковида. Вводиться она будет без укола, через нос. Это не только менее болезненно, но и поможет сформировать иммунитет на «входных воротах», через которые вирусы попадают к нам в организм. Значит, должна вырасти эффективность не только против тяжелых форм заболеваний, но и против заражений инфекциями. Сейчас вакцина проходит клинические исследования.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Пять «золотых» правил защиты здоровья осенью

1. Людям старше 60 лет очень важно вакцинироваться от пневмококка. «Вирусы это судьи, а приговор обычно исполняют бактерии», - образно описал академик Горелов. Чтобы избежать тяжелых бактериальных осложнений вирусных инфекций, единожды в жизни нужно сделать прививку от пневмококка.

Также рекомендуются прививки от гриппа и ковида (см. в выше). Допускается введение двух разных вакцин в разные руки.

2. В людных местах нужно надевать маски или респираторы. Даже самая простая медицинская маска снижает «дозу» вируса, что повышает шансы не разболеться.

3. Мойте руки при возвращении из общественных мест.

4. Чаще проветривайте помещения.

5. ЗОЖ - главный помощник иммунитета. Высыпайтесь, правильно питайтесь и больше двигайтесь.

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