Ученые доказали: Бумажные книги лучше электронных

Новое исследование доказывает, что понимание текста ухудшается, если его читают с экрана электронных устройств, а не с бумажных носителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока обучение стремительно уходит онлайн, в Швеции решили опять вернуть бумажные учебники. И не потому, что ретрограды. А в соответствии с последним словом науки.

Новое исследование доказывает, что понимание текста ухудшается, если его читают с экрана электронных устройств, а не с бумажных носителей. Причем эта закономерность наблюдается в разных языках и системах письменности. Чтобы это понять, ученые собрали несколько статистических исследований из разных стран и провели метаанализ. Есть важная оговорка: более всего восприятие текста зависит от жанра и навыка чтения самого читателя. А еще от некоторых внешних - например, шума, ограниченности по времени и т.п.

В ЧЕМ РАЗНИЦА

Разницы между бумагой и экраном нет или она несущественна, если текст художественный, повествовательный. А у читающего хорошая концентрация внимания. Или высокий навык чтения, позволяющий глубоко погружаться в читаемое. В общем, речь явно идет о взрослых, сформировывавшихся людях с хорошей грамотностью.

А вот когда есть разница:

- Текст обучающий или разъяснительный. Причем, чем больше он требует концентрации и глубокого понимания, тем больше разница между бумагой и экраном. По данным ученых, бумажные книги тут серьезно выигрывают.

- Если есть ограничение по времени: книга выигрывает, если прочитать и понять текст нужно быстро.

- И если нужно найти ошибки или дезинформацию – в бумаге это почему-то заметнее.

Как считают ученые, читающие обычно серьезней относятся к бумажным носителям. Такой текст читают более вдумчиво, часто возвращаются и перечитывают непонятные места. А вот текст с экрана часто удостаивается меньшего внимания, детали из него запоминаются хуже.

Мы привыкли читать в гаджетах бегло, в том числе в транспорте. И обычно читаем достаточно легкую информацию из интернета. Поэтому переносим это отношение на электронные книги и учебники.

Это сказывается на концентрации внимания и рабочей памяти: без повторения большинство полезных деталей из прочитанного текста на экране забываются и не используются на практике.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Швеции критикуют гиперцифровой подход и закупают бумажные учебники

Как пишет Guardian, Швеция, которая еще несколько лет назад перевела школьников и даже детей в детсадах на планшеты и цифровые учебники, меняет свою точку зрения.

Швейцарцы всегда гордились тем, что образование у них в стране лучше, чем в других странах Европы. Но исследование, проведенное с 2016 по 2021 год, показало, что уровень грамотности шведских младшеклассников упал (хотя по-прежнему выше, чем в других странах Европы).

И связали это с высоким уровнем цифровизации – дети лучше ориентируются в планшетах, чем пишут на бумаге. Куда чаще читают электронные книги, чем бумажные. Новый министр образования Лотта Эдхольм – противник такого подхода. И опирается на данные Каролинского института Швеции, заявившего, что цифровые инструменты скорее ухудшают, чем улучшают обучение.

В связи с чем шведское правительство собирается отдать на закупку бумажных учебников 685 млн крон (почти 6 млрд рублей) только в этом году. «Обумаживание» школ будет продолжено и в дальнейшем.

ВОПРОС РЕБРОМ

То есть электронные учебники менее эффективны?

Юлия Морозова, ведущий методист образовательной онлайн-платформы Учи.ру:

- Внедрение электронных учебников вызывает споры, как и все новое. Но сразу стоит отметить, что электронные учебники очень разные, как и печатные издания.

Есть просто электронные копии бумажных учебников — и их главное преимущество в том, что учащемуся не нужно носить килограммы изданий ежедневно. Но это далеко не всё. Например, в Учи.ру есть электронный учебник, который шире привычных форматов по функционалу: он позволяет быстро найти нужную тему и автоматически проверить свои знания по каждому параграфу. Будущее (и довольно близкое!) – за такими электронными учебниками, которые еще больше расширят образовательные возможности: позволят смотреть видео, ставить эксперименты в виртуальной лаборатории, оказываться в другой эпохе одним щелчком мыши.

Да, иногда можно услышать мнение о том, что информация в цифровой форме усваивается хуже, чем в печатной. Но на мой взгляд, дело не в самом источнике, а в том, как ученик работает с информацией, откуда бы он ее ни получал. Если учащийся может делать закладки, примечания на полях, конспектирует информацию в тетради, отвечает на вопросы, то, в сущности, не имеет значения, в каком формате он получает знания. Так что проблема не в самой идее электронного учебника, а в том, что нужно расширять его функционал и что с ним нужно учить работать.

МЕЖДУ ТЕМ

ЮНЕСКО в затруднении

В недавнем глобальном докладе ЮНЕСКО о цифровизации всего мира, в том числе образовательных процессов, тоже нет четкого определения, добро или зло электронные новинки в образовании. С одной стороны, технологии развиваются, и безусловно, внедрять их нужно. С другой – пока нет необходимых исследований, которые бы доказывали несомненную пользу нововведений. Всегда есть множество факторов, которые воздействуют на улучшение или ухудшение успеваемости ученика.

«Что дало положительный эффект – то, что ученик занимается с ИИ-репетитором (ботом на основе искусственного интеллекта – прим. Ред.) или то, что вообще больше занимается?» - вопросы у авторов доклада скорее риторические. Но один из основных выводов: технологии нужно совмещать. Нельзя отказываться от старых добрых бумажных учебников в пользу исключительно цифровых. Так же, как мел и доска пока не заменимы. Хотя бы потому, что далеко не все страны или регионы достаточно богаты, чтобы сразу оснастить все школы виртуальными учебными экранами.