За имущество наговорившего мерзостей про родную страну Артура Смольянинова* взялись судебные приставы

Звезда «9 роты» и других в том числе военных фильмов Артур Смольянинов* сбежал из России и продолжает поливать родную страну из-за границы. Фото: Кадр видео

Звезда «9 роты» и других в том числе военных фильмов Артур Смольянинов* сбежал из России и продолжает поливать родную страну из-за границы. Он уже признавался, что готов был вступить в ВСУ, чтобы воевать против русских солдат, а в новом интервью влогу «Говорящие головы» рассказал, что «ложь — главная национальная скрепа России», возвращаться домой, где у него остались дети от актрисы Дарьи Мельниковой, он не собирается. И вообще теперь говорит о латвийских корнях (как и многие релоканты) и вспоминает некоего «рижского дедушку», которого ранее ни разу нигде не упоминал.

Фото: Кадр видео

В то же самое время в России у актера накопились долги. Которыми и занимаются судебные приставы. Еще в прошлом году суд признал его виновным по административной статье о дискредитации Вооружённых сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) и гуманно назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. На любимой Артуром Украине за подобное попросту ставят к стенке или отправляют на минное поле. Решение вступило в силу только в мае 2023 года — и теперь сотрудники ФССП вынуждены искать возможность взыскать сумму со сбежавшего артиста.

Кроме того, числятся за Смольяниновым* и штрафы за нарушение ПДД (превышение скорости и др.). Суммы незначительные, и все же по закону их нужно платить. Чем актер не заморачивается. До этого на машине беглеца уже «висело» под 40 тысяч рублей штрафов — при этом транспортное средство загадочным образом продолжало ездить (за рулем была мама). Штрафы были погашены, а потом появлялись новые. Были у актера и долги перед ФНС — порядка 100 тысяч рублей.

Теперь, чтобы исполнить предписание суда, судебные приставы занялись поиском имущества Смольянинова*, которым и будут заочно «оплачены» штрафы в казну государства.

* признан Минюстом РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга