Русофобка Анастасия Приходько назвала Анастасию Повалий «клизмой» и потребовала лишить гражданства

Певица Анастасия Приходько Фото: Иван МАКЕЕВ

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Странные изменения происходят с людьми со временем. Еще не так давно Анастасия Приходько радостно участвовала в шоу «Фабрика звезд — 7» и даже представляла Россию на «Евровидении». А теперь певица как с цепи сорвалась: клеймит с утра до вечера нашу страну, проклинает россиян и всех, кто хоть как-то соприкасался с Россией.

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Приходько на «Евровидении»

Достается и землякам Приходько: она называла «говном» рэпера Потапа, предателями — Веру Брежневу и Константина Меладзе, которых призывала и вовсе включить в черный список Украины. А теперь направила лучи ненависти в сторону Таисии Повалий — народную артистку Украины и Ингушетии. Выступавшую на Дне Победы артистку и так включили в санкционный украинский список, заморозили активы и прочее.

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Но этого Приходько, которая в России, к слову, не включена ни в один запретный список, оказалось мало — теперь она требует лишить Повалий гражданства Украины.

— Эта клизма готовилась для того, чтобы стать метостазой путинского режима! Она не имеет права иметь украинский паспорт! (орфография и пунктуация авторские) — высказалась Приходько.

Участница «Евровидения» напомнила, что Таисии Николаевне присвоена награда «Орден Дружбы» за популяризацию русского языка и расширение культурных связей между Россией и Украиной, и именно на этом основании потребовала забрать у Повалий украинское гражданство, звания и забыть ее имя.