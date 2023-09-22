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Звезды22 сентября 2023 12:58

Гарик Мартиросян будет вести аналог пародийных шоу «Точь-в-точь» и «Один в один». В жюри вошел капитан команды КВН

Гарик Мартиросян будет вести новое шоу «Ярче звезд»
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Новое шоу «Ярче звезд» будет вести Гарик Мартиросян.

Новое шоу «Ярче звезд» будет вести Гарик Мартиросян.

Фото: Кадр видео

Зритель уже успел подзабыть, что не так давно на российском телевидении выходили сразу два почти идентичных шоу, посвященных перевоплощениям артистов в мировых звезд эстрады. Это «Точь-в-точь» на Первом и «Один в один» на «России-1». В присутствии авторитетного жюри (Любовь Казарновская, Леонид Ярмольник, Геннадий Хазанов и др.) лучшие артисты страны переодевались не без помощи крутых специалистов по пластическому гриму в звезд мирового шоу-бизнеса, советских легенд и, как получалось, исполняли их хиты.

Фото: Кадр видео

Последний эфир «Точь-в-точь» вышел в эфир в 2021 году, «Один в один» — в 2019 году. И пока проекты стоят на паузе, решил подсуетиться канал ТНТ: там готовят к выпуску аналогичный формат. Правда, с определенными нюансами отличия.

Фото: Кадр видео

Новое шоу «Ярче звезд» прежде всего прославит обычных людей. Именно они, как понятно из названия, и должны будут сверкнуть ярче звезд. А помогать им в этом будет Гарик Мартиросян — комик станет ведущим проекта, выпускать который будут создатели так и не взлетевшей «Конфетки», в которой над рядовыми гражданами (иногда приличгно одетыми маргиналами), ошибочно считающими себя артистами, без стеснения потешались.

Фото: Кадр видео

Новый формат музыкально-пародийного талант-шоу будет лицензированным — это адаптация британского формата Starstrack (можно перевести как «Звездная болезнь» или «Фанатеющие»). В проекте, согласно правилам, на сцену, переодевшись в мировых звезд» выходит сразу целая команда артистов — несколько Майклов Джексонов — и вот уже из них по ходу исполнения песни судьи выбирают тройку наиболее адекватных и талантливых. А затем и лучшего среди них.

В настоящий момент съемки проекта проходят в павильонах «Мосфильма», состав жюри пока не разглашается. Известно лишь, что одним из судей точно станет стендапер Иван Абрамов — капитан команды МГИМО по КВН «Парапапарам», прославившийся музыкальными пародиями (Владимир Познер, Дмитрий Губерниев и проч.).

Шоу-бизнесТелевизор: Вокруг экрана