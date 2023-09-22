Гарик Мартиросян будет вести аналог пародийных шоу «Точь-в-точь» и «Один в один». В жюри вошел капитан команды КВН

Новое шоу «Ярче звезд» будет вести Гарик Мартиросян. Фото: Кадр видео

Зритель уже успел подзабыть, что не так давно на российском телевидении выходили сразу два почти идентичных шоу, посвященных перевоплощениям артистов в мировых звезд эстрады. Это «Точь-в-точь» на Первом и «Один в один» на «России-1». В присутствии авторитетного жюри (Любовь Казарновская, Леонид Ярмольник, Геннадий Хазанов и др.) лучшие артисты страны переодевались не без помощи крутых специалистов по пластическому гриму в звезд мирового шоу-бизнеса, советских легенд и, как получалось, исполняли их хиты.

Фото: Кадр видео

Последний эфир «Точь-в-точь» вышел в эфир в 2021 году, «Один в один» — в 2019 году. И пока проекты стоят на паузе, решил подсуетиться канал ТНТ: там готовят к выпуску аналогичный формат. Правда, с определенными нюансами отличия.

Фото: Кадр видео

Новое шоу «Ярче звезд» прежде всего прославит обычных людей. Именно они, как понятно из названия, и должны будут сверкнуть ярче звезд. А помогать им в этом будет Гарик Мартиросян — комик станет ведущим проекта, выпускать который будут создатели так и не взлетевшей «Конфетки», в которой над рядовыми гражданами (иногда приличгно одетыми маргиналами), ошибочно считающими себя артистами, без стеснения потешались.

Фото: Кадр видео

Новый формат музыкально-пародийного талант-шоу будет лицензированным — это адаптация британского формата Starstrack (можно перевести как «Звездная болезнь» или «Фанатеющие»). В проекте, согласно правилам, на сцену, переодевшись в мировых звезд» выходит сразу целая команда артистов — несколько Майклов Джексонов — и вот уже из них по ходу исполнения песни судьи выбирают тройку наиболее адекватных и талантливых. А затем и лучшего среди них.

В настоящий момент съемки проекта проходят в павильонах «Мосфильма», состав жюри пока не разглашается. Известно лишь, что одним из судей точно станет стендапер Иван Абрамов — капитан команды МГИМО по КВН «Парапапарам», прославившийся музыкальными пародиями (Владимир Познер, Дмитрий Губерниев и проч.).